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永慶就是不一樣！第10屆永慶盃籃球賽　300人鍛鍊團隊默契

永慶就是不一樣！第10屆永慶盃籃球賽　300人鍛鍊團隊默契（圖／永慶房產集團提供）

▲《第十屆永慶盃籃球賽》由300多位永慶同仁，跨店組成21支隊伍對戰，培養團隊默契。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

誰說業務工作都得單打獨鬥？房仲第一品牌「永慶房屋」就是不一樣！自3月起開打《第十屆永慶盃籃球賽》，由300位以上永慶同仁，跨店組成21支隊伍，將在未來三個月內對戰50場以上，不只切磋球技，更要以球會友，鍛鍊彼此的「團隊共戰」默契。有永慶房屋經紀人員表示，其實打球跟做業務很像，個人有好表現，再加上團隊合作才是win game關鍵，而這就是永慶的優勢！

福利滿滿落實「聰明工作，健康生活」
永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，永慶房屋不僅是首家獲得體育署「運動企業認證」的房仲品牌，永慶盃籃球賽更在2025年邁入第十個年頭！接下來還有壘球與羽球賽，由公司租借專業場地、邀請裁判與防護員，讓同仁從年頭到年尾都有資源，與夥伴切磋球技，用好的方式釋放生活壓力，還能保持身體健康。

永慶就是不一樣！第10屆永慶盃籃球賽　300人鍛鍊團隊默契（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋為首家獲得體育署「運動企業認證」的房仲品牌，每年舉辦籃球、壘球及羽球賽。

「有個網路笑話是，三月不運動、四月徒悲傷，因為過年期間吃得太好了，更要趁年初就回復最好的健康狀態，才能迎戰到年尾的所有挑戰！」陳賜傑表示，「聰明工作，健康生活」是永慶房產集團孫慶餘董事長最重視的職場文化，因此公司持續推動許多福利，有產業最高的業務新人「5萬X12個月」收入保障，保障期後每月薪獎最低3萬8000元起至7萬5000元，業績獎金另計讓收入更有保障；再推動彈性工作八小時、有薪充電假等，鼓勵同仁要職場與個人生活都精彩。

體保生闖蕩房仲業升店長：永慶為最好之選！
近年來台灣運動員屢屢在國際賽場上發光，奪得好成績，帶動全民關注職業運動，然而運動員短暫的運動職涯，也讓大家關心起，若有想轉換跑道、追尋其他夢想的年輕運動員出路。對此，永慶房屋人資部協理塗振宏向所有年輕求職者遞出橄欖枝！

永慶房屋業務新人有「前12個月每月5萬」保障收入，不限科系、不須相關經驗，只要對不動產業有興趣，且認同「先誠實再成交」理念，來永慶房屋做業務不用為了成交說謊，公司將一視同仁提供完整教育訓練。除了360小時專業課程，還有「一對一師徒制」實務訓練，讓所有新人能邊做邊學，有信心在一年內，將房產素人訓練為專業房產專家。透明的獎金制度，如年度業績達標還有最高《250萬幸福成家基金》額外獎勵，讓人才更有努力動力。

永慶就是不一樣！第10屆永慶盃籃球賽　300人鍛鍊團隊默契（圖／永慶房產集團提供）

▲運動員職業生涯短暫受關注，永慶房屋遞橄欖枝！業務新人有「前12個月每月5萬」保障收入，不需相關經驗。

身高192公分、大學時為體保生的永慶房屋直營店店長陳文豪，也認同永慶房屋確實是想重新起步的最好之選。「在永慶，新人機會真的很多！」他分享，傳統業務職場的同事都是競爭對手，就怕被搶單與跑單，因此大家只能自掃門前雪，新人不易存活。但永慶房屋強調「團隊共戰」，一人接受客戶委託，整個團隊都是幫手，透過「聯賣制度」合力銷售、共享業績，因此新人也能成交。

永慶就是不一樣！第10屆永慶盃籃球賽　300人鍛鍊團隊默契（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋強調「團隊共戰」，一人接受客戶委託，整個團隊都是幫手，建立同事間的好感情。

2025年永慶「一枝獨秀」目標再展10店
近期房市在政府打炒房政策下，因投機客退場，導致短期內房屋交易量下滑，許多新聞甚至報導房仲出現倒閉潮。對比之下，永慶房屋2025年「一枝獨秀」勁頭強勢，不僅目標新展10店，持續招募有潛力的產業新星；近三個月在雙北直營門市成交也突破1400戶(註1)，顯示業績已然回穩，更乘勝追擊持續展店。

塗振宏說明，因為誠實，讓永慶房屋不做投機客生意，更不會畏懼政府打炒房政策，「永慶在自住客需求下持續展店，不適任的仲介業者則會被市場淘汰」，歡迎求職者加入永慶，提早卡位立足產業的最佳時機。
註1:統計期間為2024年12月至2025年2月。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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