國際自行車展、運動及健身展規格新高　兩成國外參展商、買主3500

▲開幕典禮上左起台灣體育用品公會理事長陳穗榮、貿協董事長黃志芳、經濟部長郭智輝、自行車輸出公會理事長吳盈進、台北市體育用品公會理事長蔡明憲為展出揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台灣國際運動及健身展(TaiSPO)今(26)日至29日盛大開幕，貿協董事長黃志芳指出，本屆規格再創新高，國外參展商占20%，雙展共計1200家參展企業，合計使用4350個攤位，吸引80國3500名買主，站穩全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台。

兩大新創展區Bike Vision、Sport-bilities專去年傳統自行車與電動自行車出口雖然衰退，難能可貴的是平均單價都有提高，不斷的朝向高質化，歐美、日本等自行車協會都參加這次盛會，貿協擴大徵集國際新創團隊加入，持續打造亞洲最具話題的自行車及運動健身產業展覽。

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黃志芳接著在開幕典禮時表示，很榮幸與全球超過80國貴賓與參觀者齊聚TAIPEI CYCLE與TaiSPO，這不僅是展示產業最新技術的平台，更是展現如何以運動精神來推動創新、引領變革，並推廣健康、幸福與積極的生活方式。

2025年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心，搭配「Ride the Revolution」口號，展現對未來產業發展的期許。

經濟部長郭智輝指出，台灣在90年代就已經是自行車王國，利用AI、低碳與導入智慧創造，製造符合全球趨勢與具競爭力的產品，隨著高齡化社會，與科技、生技、醫療，成為大健康產業，今年展出設有大健康專區，開展全球運動及健康產業。

今年展出除了有國內外指標大廠美利達MERIDA、巨大GIANT、桂盟KMC、SRAM、SHIMANO、愛地雅IDEAL及正新Maxxis等知名品牌外，同時有歐洲館及日本館兩大國家館帶來多樣化的國際品牌，國際展商參展規模達20%，亦有多家企業看好電動自行車市場，成為展覽中跨域展出的新亮點。

曜越科技Thermaltake因企業深厚的單車文化，另以曜越單車Thermaltake Bicycle品牌參展，展示公司代理的海內外高階單車品牌；傳統健身器材大廠岱宇國際，除持續支持TaiSPO外，也在TAIPEI CYCLE增加曝光，強打城市通勤品牌City e-Bike，推廣綠色騎行；宏碁集團子公司倚天酷碁、台達電子也連續3年參加TAIPEI CYCLE，跨域呈現電動自行車及電機系統的最新發展。

▲今年TaiSPO五十周年，也是喬山健康科技五十周年，左起喬山科技協理江信篁、貿協秘書長王熙蒙、經濟部長郭智輝、喬山董事長羅崑泉、副董事長何月欣合影。（圖／記者張佩芬攝）

TaiSPO作為台灣歷史最悠久的運動產業商展，今年邁入50週年里程碑，知名大廠全員到齊，包含健身器材雙雄喬山JOHNSON及岱宇DYACO、重訓器材廠眾成工業JOONG CHENN及宙隆ALLTRADE、專業球類品牌百洲CONTI等，隨著室內健身的新興多樣化，例如風靡歐美日韓的器械皮拉提斯，也吸引到奉朴文化及芳馥健康等業者，原汁呈現來自韓國的皮拉提斯床。

擁有死忠愛好者的水下運動，今年潛水專區建構更佳完整產業鏈，共有18家參展商呈現潛水裝備、水下攝影、課程教學、郵輪旅遊，亮點廠商除了有國內知名衛浴大廠HCG集團成員的亞迪LAZULI，首次於TaiSPO展示全台灣製造的頂級碳纖維蛙板，國外參展商有全球最大海洋探索和潛水員國際組織PADI、以及新加坡豪華潛水旅遊服務商SOLITUDE WORLD，來台探索蔚藍深海的潛水商機。

兩展新創專區科技鏈結各有看頭，Bike Vision新創展區評選出來自6國共11家國際自行車新創團隊，領域涵蓋電動化、智能化、永續發展及顛覆性商業模式。

展覽前兩日舉辦Pitch&DEMO，由入選新創業者展示創新技術及商業模式，並舉辦Vision Salon，邀請到產業大師包含Specialized Bicycles副總Bob Margevicius、宏碁智慧移動事業處蔡傑智處長及龢諧科技系統應用研發處許致維總監，親身傳授供應鏈重組之轉型商機與產業心法，掌握產業趨勢。

運動科技新創專區Sport-bilities攜手「ASPN運動科技創新加速器」，邀請11家國內外新創業者共同呈現運動傷害預防、智能重訓、智慧場館營運及戶外軌跡定位等最新應用。科技應用結合大健康Wellness意識，健康創新包含注重個人身心健康的友善平台、運動水分智能補給與推廣全齡運動，減少高齡者肌少症的運動促進與復健醫學。

▲自行車展現場。（圖／記者張佩芬攝）

產業人士引頸期盼的產業論壇，TAIPEI CYCLE自行車產業論壇推出「Beyond Biking出騎致勝」，邀請KOM登山賽、環義、GRAND CYCLE TOYKO等知名國際賽事代表，親自現身介紹自行車經濟的五大面向，品牌加值、城市共生、文化交會、生活共融與在地影響，見證城市間如何透過運動賽事，騎向市場經濟，並兼顧觀光與環境永續的新篇章。

TaiSPO運動健身產業論壇「Fitness For All全面啟動」，上午國際場從全球健身商機下探討歐洲與亞太市場的健身房佈局、深化會員關係及互動，國際級講師包含英國知名健身品牌Watson Gym Equipment亞太區執行長Robert Sawhney、歐洲運動用品零售商聯盟FEDAS執行董事Michael Nendwich；下午場深入台灣健身房市場，剖析管理、金流與商模的三大經營要點、場所選址與法規，並探討最新型態健身房的創新策略思維。

本屆亮點之一，台灣精品館（Taiwan Excellence Pavilion）以「Go Healthy with Taiwan」為主題，響應「健康台灣（Healthy Taiwan）」政策，推廣智慧運動、運動器材及自行車，攜手美利達、桂盟等13家獲獎企業，結合運動競速與觀光元素，展現台灣在自行車與大健康產業的創新實力，透過活動串聯台灣精品品牌，集章就可免費兌換台灣特色點心，讓全球買家與消費者體驗台灣精品之餘，也瞭解台灣自行車觀光文化。

兩展2025年「台北國際自行車展」、「台灣國際運動及健身展」於3月26日至29日在南港展覽館1、2館同期展出，歡迎把握時間參觀大健康運動產業年度盛會，展期四天相關業者可持預登QR Code掃描入場，展期第三、四天一般民眾可購票入場。更多展覽見官方網站TAIPEI CYCLE (www.taipeicycle.com.tw )、TaiSPO(www.taispo.com.tw )。