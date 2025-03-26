XPORTS在自行車與運動健身展設BAR　為3.5萬名觀展者做能量補充

▲2025 TaiSPO運動用品健身展於南港展覽館2館1樓設置Sports Bar，免費提供奉補茶點。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

在運動與戶外產業的年度盛事中，結合能量補充、體驗創新的全新運動休息區在Taipei Cycle 台北國際自行車展、TaiSPO台灣國際運動及健身展，以及XPORTS全越運動聯手打造「Taipei Cycle x TaiSPO x XPORTS 聯名 SPORTS BAR」，3/26至3/29在南港展覽館二館為所有運動及戶外活動愛者提供前所未有的活力補給體驗。

SPORTS BAR以明亮的黃色為主調，融入電力能源概念，象徵充電、補充能量與重新啟動活力，讓每位訪客都能保持最佳狀態迎接展會與運動挑戰。無論是需要小憩片刻、補充能量，還是交流運動心得，提供觀展者不可錯過的最佳基地與免費茶點。

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SPORTS BAR 特別展出來自日本鳥取的初動負荷器材(B.M.L.T.)，這項技術由小山裕史博士於 1994 年發展，基於初動負荷理論，能夠在動作啟動時施加適當的負荷，以優化運動表現、減少受傷風險，並提升肌肉與神經的協同效率。透過這項創新科技，參觀者可以體驗更科學化的運動方式，不僅有助於身體恢復，更能強化運動效率。

運動後的能量補充同樣重要，SPORTS BAR 精心準備了奉補體驗，讓參觀者隨時補充滿滿元氣：「安永鱸魚精-靈芝御品」在金獎鱸魚精基礎上，添加日本皇室御用的的靈芝子實體與台灣專利靈芝菌絲體IMMIO，每包540mg的靈芝多醣體，讓調整體質更有感；日月潭紅茶選用南投縣魚池鄉的阿薩姆紅茶品種，口感溫潤細緻，帶有淡淡麥芽香氣，讓人回味無窮；Betery高纖燕麥脆片使用北歐大燕麥片，製作過程不添加糖漿、麵粉，低溫烘烤保留營養，富含膳食纖維，輕鬆補充能量，以最佳狀態迎接更多挑戰。

無論是專業運動人士、自行車愛好者，還是對健康生活充滿熱情的朋友，「Taipei Cycle x TaiSPO x XPORTS 聯名 SPORTS BAR」為每位來訪者提供充電補給，帶來更充實、更健康的運動體驗。

◆展出時間：2025/3/26(三) - 3/28(五) 9:00 - 18:00，3/29(六) 9:00-15:00，共計4日。

◆攤位位置：南港展覽2館大廳右側Q區出口處Booth# Q0524b