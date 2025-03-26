IEAT「我在國際經貿路上」徵文活動開跑　分享經歷與職涯成長故事

▲「我在國際經貿的路上」徵文活動海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)今(25)日起辦理「我在國際經貿的路上」徵文活動，徵文至114年5月2日止，活動鼓勵曾參與IEAT各項貿易教育活動的學員與社會青年撰寫自身參與經歷與職涯成長故事，藉此喚起更多人對國際貿易領域的興趣，激勵新世代青年投身國際經貿領域。

本次徵文對象涵蓋通過國貿大會考、貿易經營師、CEPT跨境電商技能認證、參加「全國大專院校B2B跨境電商競賽」、獲得國貿獎學金(含傑出國貿人才獎學金)、公會辦理政府推動之各項培才專案(含經濟部貿易小尖兵海外企業實習計畫、國際經貿青年培力計畫、雙北市電商人才培育計畫等)，及中華民國貿易教育基金會、國貿學苑之相關學員，廣邀來自不同學校背景與產官學各領域的朋友們分享自身參與公會培訓活動、課程及應用之經驗，讓更多人了解台灣經貿發展的活力與韌性。

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IEAT表示，台灣為全球第二十一大經濟體、全球出口第16大出口國，國際貿易人才養成對台灣產業發展至關重要。IEAT長年投入國際貿易教育與產學合作，每年培訓超過六千名學員、國貿大會考累積近十萬人報考，協助無數青年學子建立貿易實務能力，並成功在各領域發揮所長。透過這次徵文活動，希望凝聚參與者的學習歷程與職涯故事，讓外界看見貿易教育的價值與喚起正向影響力。

其活動投稿作品將刊於本會專網，並於7月18至30日假IEAT國際會議中心辦理「永續貿易．前瞻新未來」觀摩展中公開分享，也邀請各界人士蒞臨、共同探討貿易教育新未來，為產業人才深化紮根。

「我在國際經貿路上」徵文活動投稿方式：

參加對象：不限年齡，凡曾參與公會貿易教育活動之大學校院校友及相關人士皆歡迎分享，如曾獲得傑出國貿人才獎學金、國際貿易獎學金、通過國貿大會考、貿易經營師證照、CEPT跨境電商技能認證、參與本會人才培訓課程(包含基金會或國貿學苑上三種課程以上，或時數超過12小時以上及將帥班等)、參與政府人才培訓專案(經濟部貿易小尖兵海外企業實習、國際經貿青年培力計畫、雙北市電商人才培育計畫)、全國大學校院B2B跨境電商競賽等。

投稿方式：https://www.surveycake.com/s/b4QYv

投稿截止：至114年5月2日(五)17:00止

徵文獎勵：凡完成投稿即可獲得500元禮券，精選作品獲2,000元禮券。

如對上述活動有疑問，歡迎洽詢公會貿易服務處葉經理，連絡電話：02-25813521分機432，E-mail：gtpp@ieatpe.org.tw