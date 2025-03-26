台積電美國廠成本高　外媒：僅比台灣高一成

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Wccftech報導，一份最新報告駁斥了有關台積電（2330）在美國亞利桑那州建設工廠是一項昂貴投資的傳言，該報告指出，台積電美國廠的生產成本僅比台灣高出 10%。

外媒表示，隨著川普政府上台，台積電對美國半導體產業表現出巨大的承諾，不僅宣佈在其亞利桑那州工廠生產先進製程，而且還在美國投資 1650 億美元建立新設施。不過，市場曾猜測，台積電在美國生產的成本過高，但TechInsights 的一份報告駁斥了這一說法。

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TechInsights的G.Dan Hutcheson分析，台積電亞利桑那州的生產成本僅比台灣高10%。報告指出，普遍的看法是，台積電美國工廠需要雇用來自美國的人員，這意味著薪水將比台灣高得多。但像亞利桑那州這樣的大型晶圓廠大多已自動化，人工成本僅佔總費用的2%，可見費用差異並不是很大。

報告中提到的另一個有趣的事實是，建立半導體產線需要來自 ASML 等許多其他供應商的設備，並且在美國和台灣採購這些設備的成本相似。因此，最終，台積電亞利桑那項目對該公司來說並不是財務負擔，儘管外界可能會說美國的研發資源存在差距，但這可能是台灣仍然佔據晶片主導地位的唯一原因。

因此外媒也指出，可以肯定地說，台積電進入美國的晶片供應鏈幾乎沒有財務問題，目前唯一阻礙它發展的是可用的研發資源。台積電計畫在美國迅速擴張，開設五家新工廠、先進封裝中心和一個研發中心，這意味著台積電致力於發展美國業務。