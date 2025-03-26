華航帶雙月飛上天！聯手推機上餐　上半年再開5家店

▲華航聯手雙月食品社推出全新機上餐，圖中為華航空中商用品供應營銷處長曹志芬、雙月食品社社長賴永晟。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）再推全新機上餐，此次與雙月食品社合作，獨家研發適合機上環境的中式湯麵及餐點，將台式好滋味宣揚國際，4月起台北出發至上海、日本、東南亞等航線都能品嚐；雙月食品社社長賴永晟也透露，今年上半年還會在台灣開出3家店、新加坡則開出2家，持續擴大海內外布局。

華航空中商用品供應營銷處長曹志芬表示，華航致力提供最優質的飛行體驗，持續邀集各領域頂尖的餐飲品牌，打造豐富的機上餐飲服務；雙月食品社蟬聯7年米其林必比登推薦，以「給自己與家人最好的」為核心，嚴選台灣優質食材，每一口皆蘊含著對健康與美味的堅持，與華航理念相得益彰。

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曹志芬指出，此次邀請雙月合作，獨家研發適合機上環境的中式湯麵及餐點，讓旅客在高空中也能感受到來自家人親手煲煮的溫暖；4／1起，豪華商務艙／商務艙推出精緻湯麵套餐，於台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供；經濟艙推出飯類餐點，台灣出發飛往日本的航線 （沖繩、石垣島及鹿兒島除外）都能享用。

雙月食品社社長賴永晟談到，雙月食品社目前在台灣共有13家店、新加坡也於去年開出首間海外門市；今年上半年除了將在新竹竹北、雙北展出3間店外，也積極擴大海外布局，新加坡還會有2間新店登場。

雙月食品社今年1月被菲律賓速食龍頭「快樂蜂餐飲集團」（Jollibee）併購，取得雙月70％股份，不過雙月仍保有完整的經營自主權；賴永晟指出，將借助集團國際展店資源與經驗持續擴大海外市場，有更多資金可以投資佈局海外，目前已經有跟日本方正在洽談當中。