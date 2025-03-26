房貸大行喊悲觀！　合庫銀：今年授信成長率低於5％

▲合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

合庫金（5880）今（26）日召開法說，由於子公司合庫銀房貸餘額超過8120億元，市佔率約7％，法人聚焦房市看法。合庫銀指出，內部對第2季房市看法悲觀，預估今年房貸業務低度成長3％至5％。

去年國銀房貸餘額約11兆餘元，合庫銀房貸餘額為8120億元，年成長19.57％，若依《銀行法》第72條之2估算已約達28％，大幅成長空間有限，而在不動產放款集中度上則已低於全體銀行平均的37.1%。

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目前合庫銀房貸利率約在2.5％以上，房貸無排擠核撥的情形，但受理案量大，審核期會稍微拉長。

另外，合庫銀土建融餘額約1601億元，今年以優良建商及利率條件良好的都更危老為主要承作目標；總放款因受到經濟部穩定、川普2.0影響，整體放款以成長5％為目標。

合庫銀主管表示，去年全國買賣移轉棟數約35.05萬棟，年增14.2％，隨著央行對房市管制，政策持續發酵，目前房市的觀望氣氛濃厚，因此對於第二季房市展望相較較為悲觀。

由於建商從2021年起大量推案，近年陸續進入交屋潮，合庫銀預期今年房貸市場仍有一定量能，但各銀行配合不動產放款管控，對房貸抱持審慎評估態度，而成本面上漲，房價下跌空間有限，預估整體房市將持續呈現量縮、價向下盤整態勢。

合庫金2024年合併稅後純益為198.09億元，年增10.8％，每股盈餘（EPS）為1.26元，稅後淨值報酬率及資產報酬率分別為7.84％及0.40％，獲利表現穩健。

主要子公司合庫銀行去年稅後純益189.53億元，年增16.25％，占集團獲利比重逾9成，主要因手續費淨收益成長34.5％、金融商品（含兌換）淨損益成長14.76％，全行總放款餘額及總存款餘額分別成長9.31％及5.76％，逾放比率0.16％及備抵呆帳覆蓋率709.92％，均優於前年，資產品質穩健，資本適足率及第一類資本比率達14.94％及12.88％，符合金管會訂定D-SIBs去年底內部管理標準要求。