台揚股價大怒神遭延長處置　證交所確定關到4／14

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（27）日公告5檔上市標的列為注意股，上演「第1盤跌停、第2盤奔漲至收盤」的台揚（2314）毫無懸念再度入列，為連續6個交易日上榜，不過今日並列注意股的華經（2468）本月上榜紀錄超車台揚，3月至今已有11個交易日遭到公告，兩檔也因太常留校察看攜手奔赴處置股名單，其中台揚原處置至4月9日，確定延長至4月14日；華經則是本月連3次處置自明起關至4月16日。

台揚因為每股淨值不到5元明顯低於股價，自本月18日起打入全額交割，此後日日躺平直摜跌停，惟在交出第8根停板後，今日上演逆轉秀，以漲停價14.35元作收，讓今早選擇跌停價出脫的5千多張賣單搥心肝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

證交所指出，台揚今日再列注意股的原因有2，第1、最近六個營業日累積收盤價跌幅達39.61%；第2、今日凱基證券商買進之比率為63.21%。

由於台揚處置期再度出現量價異常，證交所今日宣布延長台揚處置期間，自即日起一路關到4月14日。

除了台揚以外，資服股華經今日遭交易所以63.8元作收，證交所公告5大理由列入注意股，分別是：1、最近六個營業日累積收盤價漲幅達47.48%；2、單日成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.96倍；3、最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達133.69% 。第4、最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達178.60%。

第5、3月26日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率77.11%，且03月26日當日沖銷成交量占該日總成交量比率87.54%。

除了台揚與華經之外，今日遭證交所公告注意股的還包括有成精密（4949）、興能高（6558）。