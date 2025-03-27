旺宏傳打入輝達供應鏈　雙利多助攻股價飆逾8％、成交量破10萬張

▲旺宏電子董事長吳敏求。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

繼長江存儲和SanDisk宣布漲價後，美光也跟進調高產品價格，營運前景樂觀，相關概念股表現亮眼。其中，記憶體大廠旺宏傳出捷報，旗下NOR Flash獨家打入輝達GB300供應鏈，帶動其股價今日飆漲逾8%，上攻至最高23.3元，成交量更破10萬張。

旺宏今日股價飆漲，除了打入輝達GB300供應鏈好消息外，任天堂Switch 2也傳出即將上市，旺宏由於身為任天堂記憶體獨家供應商，在雙重利多助攻下，今日股價漲破8％，最高來到23.3元。

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業界傳出，旺宏已獲得輝達GB300參考設計供應商的認證，預計今年第二季開始逐步提升出貨量，並於下半年進入出貨高峰。同時，旺宏也正在驗證輝達Rubin新架構HPC產品。法人則看好明年出貨動能將更上層樓，預期旺宏今年成功打入AI伺服器供應鏈，並在驗證階段，更有望明年以容量更大、單價更高的3D NOR Flash產品打入輝達HPC供應鏈，業績有望轉盈。

此外，美國記憶體晶片龍頭美光於週二（25日）正式對通路夥伴發出公開信，宣布因應市場需求強勁與供應緊縮，將全面調漲記憶體與儲存產品價格。美光指出，近期市場動態顯示，記憶體與儲存市場開始復甦，預計2025年、2026年將持續成長，各業務需求將優於預期，為因應供需吃緊，公司決定調整價格以反映市況。不過，美光尚未公布明確的漲價幅度及時程。

