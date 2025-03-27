築間4月下旬掛牌上櫃　今年深耕台灣拚雙位數展店

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）積極布局海內外市場，目前集團共有13個品牌、全球總店數近200家，連續4年營收創新高，預計4月下旬掛牌上櫃，每股承銷價暫定為55元；董事長林楷傑表示，今年會聚焦佈局台灣市場，4月將開出石頭火鍋新品牌外，下半年也將推出平價小火鍋，全年以雙位數展店為目標，拚營收與去年持穩；海外市場步步為營，等到有盈餘才會再開新店。

談到餐飲業景氣，林楷傑表示，台灣的近期經濟狀況還可以，但太著重在科技、電子類股，民生類股今年比較吃力，不過在這樣的局勢裡，仍有表現很好的業者；今明年普遍消費能力比較低，築間會去做多一點中低價位的品牌，來迎合整個市場景氣；漲電價成本一定會上升，但大家都一樣，所以沒有太大問題。

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林楷傑指出，這一兩年景氣狀況較不明確，還是先做築間最擅長的事，因此今年展店會以台灣市場為主，聚焦火鍋事業為經營主軸，做出明顯價格區間帶，目前旗下火鍋品牌涵蓋高價位「有之和牛」、中高價位的「築間幸福鍋物」及「築間麻辣火鍋」，4月將推出平價的「芡芳石頭火鍋」，預計2年內要開出50家店；另「築間酸菜魚」也將進行品牌調整，會把營運不如預期的店面、約三分之一進行調整，並改以新品牌芡芳繼續營運；也正籌備下半年會推出高CP值的小火鍋品牌。

海外部分，林楷傑指出，香港目前3家店、日本1家店，都是才剛達到損益兩平，等到真正有盈餘後才會再開新店，並將持續優化菜單與服務，進一步放大品牌效益，這2年目標還是深耕台灣。

林楷傑也說，暫時沒有要去美國市場，除非未來遇到英文很好的夥伴，能夠帶團隊去美國發展，但暫時沒有，所以不能去做眼睛看不到的東西，等到年營收做到80、90億元，再放眼其他地區會更穩妥。

展望未來，林楷傑指出，今年會努力控好成本、創造營收，讓營益率跟淨利率增加，提高每股獲利，股利政策上也會盡量分配，會在7-8成以上；整體而言，今年營收預計會跟去年差不多，新品牌效益預計明、後年開始發光發熱，挹注營運。

築間2024全年合併營收為57.84億元，寫歷史新高，營業利益為2.47億元，歸屬母公司稅後淨利為1.86億元，EPS為4.06元。