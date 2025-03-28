快訊／台積電跌12元至946　指數跌逾187點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（28日）以21836.16點開出，指數大跌115.6點，跌幅0.53％，隨後跌幅擴大，跌逾187點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌12元來到946元，跌幅1.25％；鴻海（2317）下跌2.5元至158元；聯發科（2454）下跌15元至1470元；廣達（2382）下跌3.5元來到242.5元；長榮（2603）下跌3.5元至223元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌155.09點或0.37％，收在42299.7點；標準普爾500指數下跌18.89點或0.33％，收5693.31點；那斯達克指數下跌94.99點或0.53％，收在17804.03點；費城半導體指數下跌93.49點或2.07％，收4415.25點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42299.7
|▼155.09
|▼0.37%
|S&P500
|5693.31
|▼18.89
|▼0.33%
|NASDAQ
|17804.03
|▼94.99
|▼0.53%
|費城半導體指數
|4415.25
|▼93.49
|▼2.07%
資料來源：證交所
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