英特爾新執行長陳立武喊話 要與輝達競爭AI硬體市場

英特爾（Intel）新任執行長陳立武向投資人傳遞訊息，表示公司將在人工智慧（AI）硬體領域挑戰輝達（NVIDIA）。

電價漲多少今揭曉 郭智輝再喊話政府撥補「對台電經營有幫助」

電價費率審議會將於今（28）日下午召開，經濟部長郭智輝持續喊話政府撥補，並重申電價是否調漲由審議委員決定，台電本身也要努力做好經營管理，讓營運在正常軌道上。

全割交割股「誠研」脫離苦海 淨值回升下周恢復正常交易

交易方式變更為全額交割股誠研（3494）透過減資55%，並辦理私募增資，去年底每股淨值回升到5元以上，來到7.94元，股票將下週一（31日）起恢復正常交易。

台股連4天低成交量 逆勢熱門十大ETF高息型股債受青睞

川普4月的關稅政策即將實施，市場觀望氣氛濃厚，連帶影響台股整體成交量表現，繼3月26日創下今年新低量後，昨（27）日在美股領跌下，大盤大跌308.53點，收在21951.76點，跌破22000點大關，成交量也連續四天萎縮在三千億以下，連帶的也影響台股ETF整體日均量萎縮至今年日均量一半，不過還是有交投熱絡的ETF，觀察近四日規模增加、成交均量排行前十名的ETF主要高息型股債等類型。

川普助黃金存摺飆上3276元天價 砸10萬年賺4.1萬元

受到美國總統川普針對非美製汽車加徵25％關稅政策效應影響，國際金價今年第17度刷新高，台銀黃金存摺今（28）日第1盤賣出價掛出每公克台幣3276元破紀錄，若去年3月底拿約10萬元買進黃金存摺，至今日已可賺逾4.1萬元。

台揚延長處置摜跌停 25分鐘撮合一次

處置股「愈關愈大尾」引熱議！台揚（2314）因27日上演單日「跌停逆轉至漲停鎖死」大戲遭證交所延長處置，今（28）日正式盤以跌停開出，由於處置期間25分鐘撮合一次，每股暫報12.95元。

光寶擴建越南廣寧廠 斥資31.66億元加大投資力度

光寶（2301）27日公告，以租地委建方式，斥資約2.43兆越南盾（約合新台幣31.66億元）擴建越南廣寧廠一期建設，加大投資越南。

神達數位3月31日興櫃掛牌 進軍資本市場

神達數位（7821）將於3/31興櫃掛牌，正式進入資本市場。神達數位成立於2017年9月，並於2018年正式營運，目前資本額為新台幣10.94億元，公司前身是神達電腦的行動通訊產品事業體，早期深耕PDA(個人數位助理)及PND(可攜式衛星導航)消費性電子產品，旗下品牌Mio更創下全球前三大品牌的亮眼成績。

主動式ETF新時代來臨 口袋證券解析投資4大關鍵

ETF已經成為台灣年輕投資人的主流選擇，主動式ETF正式開放發行，投資人將擁有更多元的投資選擇，根據Trackinsight統計，自2020年至2024年7月止，北美及亞太地區主動式ETF規模成長分別達272%及660%，可見其受到投資人歡迎，口袋證券認為，投資主動式ETF前，應審慎了解觀察經理人過往績效、了解投資策略與目標、績效指標非績效保證、內扣費用較高等4大重點。

快訊／台積電跌12元至946 指數跌逾187點

美股4大指數全面下跌，台股今（28日）以21836.16點開出，指數大跌115.6點，跌幅0.53％，隨後跌幅擴大，跌逾187點。