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南彰化最大醫院財源到位　員榮62.8億元聯貸案土銀主辦

▲土地銀行總經理張志堅(左)與員榮醫療體系總院長張克士(右)完成簽署聯貸案授信合約。（圖／土地銀行提供）

▲土地銀行總經理張志堅(左)與員榮醫療體系總院長張克士(右)完成簽署聯貸案授信合約。（圖／土地銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為強化地區醫療量能，土地銀行今（114）年3月攜手員榮醫療社團法人簽署15年期總金額62.8億元聯貸案授信合約，資金用途為興建南彰化最大醫院「員榮總醫院」，預計116年完工，全面提升中部地區醫療服務與品質。

土地銀行擔任本次員榮醫療社團法人聯貸案統籌主辦行，並邀集華南銀行共同主辦，同時也邀請合作金庫、第一銀行、台灣企銀、農業金庫及台中商銀等金融機構共同參與。

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聯貸案主要用於支應員榮總醫院興建所需資金，經各參貸銀行踴躍參與，募集金額高達72億元，最終以62.8億元完成籌組聯貸案，超額認購比率達115%，顯見各金融機構不僅響應政策提升地區醫療量能，同時也對員榮醫療深耕當地之營運前景具備信心。

為提升南彰化當地醫療量能，長期深耕南彰化的員榮醫療體系規劃興建「員榮總醫院」，不僅要設立高齡、癌症整合治療、心臟血管等12大特色醫療中心，更擴大其醫療體系總床數至1,200床，成為南彰化規模最大的醫療機構，提供南彰化、北雲林及西南投地區全方位醫療服務，另積極轉型為區域教學醫院，朝智慧化、人性化、高效友善醫院目標邁進。

員榮醫療體系長年秉持醫者初衷，發揮「以病患為中心」理念及「專心、愛心、視病猶親」核心價值，張克士院長自96年率領團隊承接員林在地綜合醫院並與臺中榮總合作更名為員榮醫院，另於105年接手員生醫院擴大醫療服務，深耕在地長達18年之久。此外，員榮醫療體系近年導入各項科技積極打造智慧醫院，榮獲16項國家品質標章，亦獲得113年數位鼎革獎－年度最佳醫療機構精銳獎，為唯一獲獎之地區醫院，足見員榮醫療團隊投入智慧醫院及提升醫療照護之用心。

關鍵字： 醫療南彰化土地銀行員榮醫療總醫院

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