快訊／電價凍漲！　經濟部正式公告

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

電價費率審議會今（28）日登場，經過約2小時開會討論，經濟部正式公告，今年4月起電價凍漲，主要是考量關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟物價波動隱憂，因此，審議會委員慎重看待電價對物價的影響，決議本次電價不調整，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

經濟部說明，111至113年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如113年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，我國為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使113年底累虧來到4,229億元。審議會建議，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以健全台電財務及未來穩定經營。

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經濟部表示，近期國際各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素，後續須持續追蹤觀察。電價審議會在充分討論後，決議本次電價不調整。台電公司在疫情及俄烏戰爭期間為穩定物價及維持經濟發展競爭力所吸收之成本，經濟部將持續協助台電爭取預算撥補，緩解台電公司財務壓力。

基於資訊充分揭露，經濟部將於今（28）日會後兩周內將今日會議紀錄、會議討論資料及台電各項成本資料全部公開於網路，民眾自4月11日起可透過經濟部或能源署首頁連結至「電價及費率資訊揭露專區」，了解本次電價費率審議相關資訊及台電成本資訊。