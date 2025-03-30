台積電融資使用率大揭秘！　台股超高融資率名單好緊張？

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股小博士

打開台股上市櫃的融資使用率排行榜，其實前十名都蠻誇張，最低的是68.92%，而前三名的融資使用率更超過八成以上...

這幾年市場老手常常告誡，投資千萬不能融資、融券，融資就是手上錢不夠買現股，所以券商借你六成或五成買股，通常放款到六成多是上市股票，而五成則是上櫃股票居多，自己準備剩下的資金，好比買房或質押一樣，都有維持率的問題，只不過房地產比較沒差，因為政府會保護房價不輕易下殺，所以遇到房價下跌，也不用算維持率要斷頭補錢。

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再來談談高點下殺的風險，如果買現股就沒差，反正殺下去，頂多變成壁紙，因為買股票的錢全部都是自己出，所以沒什麼壓力，但今天如果是融資，那情況就不一樣了，跌太多的話，券商就會要求補錢或直接斷頭賣股，因為券商借你的錢至少要拿回本金。

舉個例子來說，假設你想融資買進一張1,000元台積電股票，這個屬於上市公司，所以借款可以來到六成，所以券商會借你60萬元，你要自備40萬元，這樣買一張台積電，就不用準備到100萬元這麼多，如果股票開始上漲，增值獲利通通都算你的，但是不能遇到下殺，否則影響維持率。

再更細節一點來談融資，維持率計算是股票市值除以融資借款，所以台積電一張市值100萬元除以融資60萬會得到166%，也就是「借款」的1.66倍，而券商要求斷頭是130%，也就是當你股票市值低於「借款」的1.3倍，就要補錢還給券商或者面臨斷頭。

所以再回到上面台積電例子來說，融資60萬元，斷頭市值就是「借款60萬」的1.3倍，算出來是78萬元，所以對照一開始買進市值100萬元，殺到78萬會斷頭，等於是下跌22%。

這邊特別要用台積電舉例，原因是台積電影響加權指數四成，其他影響的相關產業權重會到達六成以上，當台積電下殺超過兩成，大盤肯定會很難看。

從台積電最新融資使用率來看，就在0.4%左右，根本連1%都不到，其實非常低，台積電是很健康的籌碼狀態。

這邊先科普一下，融資使用率不是所有流通股數的百分比，而是總流通股數的25%，也就是融資最高就是25%，而這個25%的流通股數，實際上有多少現股是由融資買進，這是實際上的「融資使用率」，再說一次，不是全部股票流通數，而是25%流通數的融資使用比例。

但是融資太高也不是好事情，想想看，流通股數25%，如果融資使用率超過一半以上，實際上等於是12.5%的流通股數在融資，如果股價開始殺，不用兩成，光下殺一成就會讓融資出現逃難潮了，等於引發10%的融資股票開始殺，這也會引發市場風向，讓更多現股投資人一起賣股停損，最後就出現死亡螺旋，開始出現人踩人互殺，所以只要有一個風吹草動，高融資使用率的股票當然會殺更兇，以目前大盤相對高點來說，大家還是多多留意這類型的股票，接下來幫大家列出台股目前融資使用率比較高的股票。

打開台股上市櫃的融資使用率排行榜，其實前十名都蠻誇張，最低的是68.92%，而前三名的融資使用率更超過八成以上！分別是海灣、浪凡、富邦NASDAQ反1。

海灣是上櫃觀光餐旅，EPS虧損居多。浪凡則是主要經營「浪LIVE」直播事業為主，獲利慢慢轉虧為盈。至於富邦NASDAQ反1當然是做空美國指數，這種說實在也是高風險，因為大盤漲跌莫測，而市場長期都處於多頭，所以如果遇到嘎空行情，再加上融資斷頭壓力變大，那恐怖也是難以想像。

當然，融資使用率過高，不代表一定會下殺，甚至某些時刻是上漲的燃料，因為相同資金可以買到更多股票，買盤力道當然更強，但反之，如果開始崩盤，這種高融資使用率的股票，肯定也是大家第一個想到要砍頭的對象，所以下次投資之前，記得先看看融資的情況。