川普新關稅倒數計時　花旗模擬3劇本、美銀籲注意未爆彈

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普針對非美製汽車加徵25％關稅政策即將在4月2日生效，美系金融機構花旗（Citi）最新報告推演3大情境，認為溫和關稅機率最小，美元指數可能走強；美銀（BofA）則認為，4月2日政策只是煙幕彈，讓市場忽略美國時間4月4日官方公告3月非農數據衝擊。

花旗最新報告稱，川普新關稅有3大推演，1、僅宣布互惠關稅，這種情景市場反應較為有限，這個情境最溫和，美元指數波動不大；2、除了互惠關稅和增值稅，在這種情境下市場反應或更為劇烈，美元指數可能上漲50至100點，但美元兌日圓可能走弱。

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3、更激進的關稅政策：除了互惠關稅和增值稅外，還可能包括行業性關稅。例如，川普此前曾宣佈對進口成品車徵收25%的關稅（潛在影響墨西哥、韓國、日本、加拿大、德國），還暗示可能對半導體晶片和藥品徵收關稅（韓國、新加坡受影響最大）。

《CNBC》報導，美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett直言「我們說4月4日比4月2日更重要的一天」，他認為，川普新增關稅的「解放日」公告可能會被淡化，市場更應該注意如何避免另一波通膨，就業數字若在10萬到20萬之間的就業數字將意味著經濟軟著陸並且沒有衰退，低於10萬，則將意味經濟硬著陸。