手機報綜所稅搶好康　財政部豪撒525萬抽獎

▲所得稅申報資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣/台北報導

財政部北區國稅局表示，113年度綜合所得稅結算申報即將開始，為鼓勵民眾用手機完成綜合所得稅結算申報，財政部特別舉辦「手機報稅趣 好禮歡樂送」全國性抽獎活動，總獎額超過525萬元，只要一支手機即可快速完成申報，快速又方便。

該局進一步說明，納稅義務人於113年度綜合所得稅結算申報期間（114年5月1日至114年6月30日），透過手機完成報稅者，即可獲得抽獎機會，最高獎額頭獎現金5萬元！近年來行動服務發展迅速，手機報稅系統持續優化，使用手機報稅不僅便利，也能減少臨櫃辦理時間，省時方便又環保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本活動預訂於114年9月以電腦程式隨機公開抽出19586名幸運兒，宅家報稅安全便利又有機會拿大奬，獎項內容如下：

▲手機報稅抽獎。（圖／財政部公告）

北區國稅局提醒，獎項為2,000元以上者發放現金，以公文方式掛號郵寄中獎通知，請中獎人於期限內回復領獎資料；獎項為電子禮券者，使用111簡訊平臺發送簡訊通知。特別提醒，111簡訊平臺發送之簡訊不會提供連結，請中獎人注意。如有疑問，可撥打免費服務電話0800-000321洽詢，請多加使用手機報稅。