台南人最愛買這款房：30～40坪、總價500～1000萬

▲「永康區」位居交通要道，人口也是台南第一，龐大的人口基數為當地提供穩定的住宅需求。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團盤點2024年台南市實價登錄中古屋交易資料，發現台南人偏愛購買30～40坪、總價500～1,000萬元的中古屋，其中交易量第一名的「永康區」，不僅是台南人口最多行政區，還有重劃區加持；交易量排名第二的「東區」，則是傳統文教區，生活機能優秀，中古屋供不應求；而「安平區」則以未來發展性與休閒觀光吸引購屋族，交易量位居第三。

「永康區」人口最多 又有重劃區加持

台南市「永康區」在30～40坪、總價500～1,000萬元的中古屋交易量，去年達到331件、位居第一，遙遙領先其他行政區。永慶不動產小東南紡加盟店東蔡武霖表示，永康區人口最多的優勢，明顯帶動房市交易量，加上北外環快速道路、交流道，對於在南科園區通勤的員工相當有吸引力。且近年來北區、東區的重劃區也持續發展，其交通動線也會經過永康區，造就人流匯集、生活機能不斷進化，因此購屋族群持續湧入。

蔡武霖店東指出，相較於房市熱絡的東區、北區，永康區每坪均價至少便宜3-5萬元，房價相當有競爭力，且「二王砲校遷移計畫」將提供市區罕有格局方正的大型重劃區，吸引許多購屋族提前卡位。永康區房價基期低，雖然近年房價已有成長，但總價千萬元內、仍可以找到優質中古屋；若以新建案來看，每坪均價約30-40萬元，對於南科員工也還在可負擔範圍。

▲「東區」不僅有台南最熱門的購屋中心，身為文教區也吸引家長置產，中坪數、低總價物件供不應求。

文教與住宅區結合 「東區」中古屋供不應求

「東區」作為台南老牌的文教區，以年交易174件30～40坪、總價500～1,000萬元的中古屋，位居第二名熱區。永慶不動產台南文化中心加盟店東呂啟綸說明，鐵路地下化對於東區發展是關鍵利多，整體交通有明顯改善。東區也有台南著名的「平實重劃區」、「南紡夢時代」，前者帶動預售屋價格創新高，後者則是近年最熱門、也是台南最大的購物中心，補足生活育樂機能。此外，區域內從知名國中、高中、到大學一應俱全，很適合育兒家庭在此定居。

呂啟綸店東補充，目前15～30年的中古屋、每坪均價約20～26萬元，千萬元內還能找到兩房、小三房的產品，總價親民，對於首購族、小家庭來說負擔輕，也吸引想設籍好學區的家長。由於開發時間早，區域內幾乎無土地可再興建，中古屋市場長期處於供不應求的狀況，加上未來捷運通車議題，符合低總價、中坪數的物件，幾乎是一上架就秒殺，自住客需求相當強勁。

▲聚焦發展休閒觀光的台南「安平區」，悠閒氛圍也吸引退休、首購族移居，總價不到千萬物件更顯親民。

具發展潛力 「安平區」吸引首購族入住

以休閒觀光區定位的「安平區」，則以135件交易量，拿下第三名。有巢氏房屋安平育平健康加盟店東王建程解釋，安平雖位在台南市觀光區，但因為生活環境愜意，加上近年來重大建設如跨海大橋、安平之丘、綠線捷運等議題發酵，且五期重劃區道路井字型整齊規劃，交通明顯比舊市區順暢許多，吸引許多外縣市重視生活品質的客群與年輕首購族選擇在此置產。

王建程店東指出，安平區低總價、中坪數的物件主要可分為兩種產品，分別是屋齡30年左右的三房物件及兩房的新成屋，購屋族群涵蓋退休族、首購還有外派工作族群等，皆考量到安平區生活步調較慢，環境較為舒適。若以價格來看，每坪3字頭、總價在千萬元內的新成屋價格，仍比市區便宜。在土地、建築成本不斷上升的影響下，安平區房價有機會緩幅成長。

觀察台南市2024年中古屋成交坪數、總價的分布，除了最受歡迎的30～40坪，20～30坪和40～50坪的交易佔比也旗鼓相當，而總價1,500萬元以下的房子更是熱銷，交易佔比高達8成。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，以今年1、2月台南的不動產交易市場來看，物件委售量比去年6月增加超過2成、且有4成以上的成交案件議價率達12%以上，有購屋意願的民眾可把握機會積極看屋，更能找到價格實惠、符合自身需求的物件；若有售屋打算的屋主則需考量適當讓利，方能提升成交機會。