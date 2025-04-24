一早發錢了！這族群「一口氣領近4萬元」　月底前還有13筆待發

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相 129萬股民喜迎

129萬股東注意，中鋼（2002）股東會紀念品來了！今（24）日一早揭曉114年度股東會紀念品為「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，為通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分之最佳選擇。

黃金大怒神！2表看「川劇變臉」 1年來最大狂飆猛跌全在本周

美國總統川普今年1月20日上任以後國際金價震盪劇烈，台銀黃金存摺波動也更為明顯，觀察台銀黃金存摺賣出牌告價，過去1年以來單日上漲幅最大至2.47%，發生在4月22日（本周二），當天亦寫下每克3652元新高收盤，但昨（23日）即大逆轉，以每公克3477元作收，單日驟跌175元、成為近1年來單日跌最多的一天。

0050百萬受益人今決定分拆與否 估「1拆4」每張降至4萬

元大投信公告，首檔台股ETF、元大台灣50（0050）受益人大會將在今（24）日上午9點召開，市場聚焦百萬名受益人對首次分割進行同意表決結果，以及未來拆分比例。

川普關稅打擊電腦產業 美系外資狠砍4台廠目標價

受到美國總統川普對等關稅政策帶來不確定性，再加上對經濟衰退的擔憂，預計桌上型電腦及筆電的採購預算將面臨風險影響，美系外資最新報告下修今、明年全球桌上型電腦（PC）及筆電（NB）出貨量預測3%，並一口氣調降華碩（2357）、宏碁（2353）等4台廠目標價，其中又以華碩評等由「加碼」降至「中立」、目標價從705元降至600元，大減105元。

美債大到不能倒 法人建議投資信評A以上無違約風險

金融亂世，鎖定優質收益才能抗震盪！自從美國總統川普發起關稅戰，市場對美國資產不安情緒蔓延，不僅美股重挫、美元指數(DXY)下滑，市場亦憂心美國債信受損，因此美債殖利率不降反升，一度逼近4.5%。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，雖然市場情緒不佳，但美國公債過去尚未發生過違約風險，因此被視為無信用風險的金融資產，債信地位穩固，面臨關稅戰帶來的市場震盪，建議投資人首選能提供穩定收益的高評級債券，為投資增添底氣。

Taiwan Select全球搶單大會登場 經濟部估促成8億美元商機

因應美國對等關稅政策、全球供應鏈重組等挑戰，經濟部透過全球駐外單位廣邀買主來台採購，首場「Taiwan Select全球搶單大會」已於23日盛大登場，打造精準媒合平台，強化國內業者與國際市場的鏈結。本次共邀集來自48國、454位國際買主來台與我業者進行洽談，預估促成商機上看8億美元。

長榮航與3供應商簽SAF採購合約 Q2起主要營運據點常態性添加

長榮航（2618）今宣布與3家永續航空燃油（SAF）供應商簽訂採購合約，今年Q2起將陸續於北美、日本、台灣等主要營運據點自主常態性添加SAF，23日已分別於BR156松山機場飛往首爾金浦機場的航班、以及BR148小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑化（6505）自產的SAF，正式開啟台灣本地機場永續航空燃油應用的新紀元。

博太生醫南港營運總部啟用 搶攻植物新藥藍海市場

博太生醫南港營運總部今日啟用，首次對外公開，博太也在啟用典禮後，也對博太在植物新藥的佈局進行說明。博太表示，在全球產業加速數位與綠色轉型及中美貿易衝突下，全球供應鏈被迫重構，台灣除半導體產業外，亦需拓展具軟實力的創新動能。生技醫療產業被視為未來關鍵戰略產業，台灣有潛力從科技製造延伸至生技醫療等高附加價值領域，成為台灣下一座能兼具人類福祉與全球競爭力的護國神山。

關稅風暴遇股災不停損 美股達人揭投資4鐵律

美股資歷7年的Mike，2018年移民美國，當時買了一輛特斯拉後，便認定那是未來駕駛趨勢，不懂投資的他，將積蓄全部投入特斯拉股票，2021年股價大漲，他順勢出脫部分持股，賺到足以退休的財富後才開始學投資。面對這波川普關稅核彈，他嚴控資金，堅持危機入市不停損。

華航與台塑化簽署SAF合作備忘錄 未來3年採購總量逾萬噸

華航（2610）重視永續航空燃油（SAF）發展並配合國家能源政策，與台塑化（6505）攜手合作，今年採購2,500噸以上台塑自產SAF，即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達6,500噸，雙方更將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），率先擴大未來3年的SAF採購總量逾萬噸。