一早發錢了！這族群「一口氣領近4萬元」　月底前還有13筆待發

▲今日發放國民年金保險生育給付。（示意圖／CTWANT資料照）
圖文／CTWANT
政府發錢了！勞動部勞工保險局今（24）日發放「國民年金保險生育給付」，近4萬現金一早進口袋，後續還有13筆津貼將陸續到位，入帳時間帶你一次看。
根據勞動部勞保局行事曆公告，今日為國民年金（國保）生育給付入帳日，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領「國民年金保險生育給付」，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19761元）一次發給2個月生育給付，換算下來每胎可領39522元。如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。
根據勞保局行事曆顯示，截至4月底前還有13筆款項待發放，以下為補助款項及入帳時間：
4月25日（2筆入帳）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。
4月29日（4筆入帳）：勞保年金給付預定、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。
4月30日（7筆入帳）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。
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