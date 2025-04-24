ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

一早發錢了！這族群「一口氣領近4萬元」　月底前還有13筆待發

勞動部勞工保險局今（24日）發放「國民年金保險生育給付」，後續還有13筆津貼將陸續到位。（圖／CTWANT資料照）

▲今日發放國民年金保險生育給付。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

政府發錢了！勞動部勞工保險局今（24）日發放「國民年金保險生育給付」，近4萬現金一早進口袋，後續還有13筆津貼將陸續到位，入帳時間帶你一次看。

根據勞動部勞保局行事曆公告，今日為國民年金（國保）生育給付入帳日，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領「國民年金保險生育給付」，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19761元）一次發給2個月生育給付，換算下來每胎可領39522元。如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據勞保局行事曆顯示，截至4月底前還有13筆款項待發放，以下為補助款項及入帳時間：

4月25日（2筆入帳）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。

4月29日（4筆入帳）：勞保年金給付預定、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。

4月30日（7筆入帳）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。

延伸閱讀
繼母顧兒逾20年卻不受邀婚禮！他怒嗆這句話　全家人都不參加了
老母親要求「祖產全給孫」！女兒乖乖拋棄繼承　地政士急阻攔：財產會全喪失
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【月經vs當兵誰辛苦？】男嗆月經一天又不是來24小時...

推薦閱讀

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

129萬股東注意，中鋼（2002）股東會紀念品來了！今（24）日一早揭曉114年度股東會紀念品為「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，為通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分之最佳選擇。

2025-04-24 08:07
黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周

黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周

美國總統川普今年1月20日上任以後國際金價震盪劇烈，台銀黃金存摺波動也更為明顯，觀察台銀黃金存摺賣出牌告價，過去1年以來單日上漲幅最大至2.47%，發生在4月22日（本周二），當天亦寫下每克3652元新高收盤，但昨（23日）即大逆轉，以每公克3477元作收，單日驟跌175元、成為近1年來單日跌最多的一天。

2025-04-24 10:51
0050百萬受益人今決定分拆與否　估「1拆4」每張降至4萬

0050百萬受益人今決定分拆與否　估「1拆4」每張降至4萬

元大投信公告，首檔台股ETF、元大台灣50（0050）受益人大會將在今（24）日上午9點召開，市場聚焦百萬名受益人對首次分割進行同意表決結果，以及未來拆分比例。

2025-04-24 11:00
川普關稅打擊電腦產業　美系外資狠砍4台廠目標價

川普關稅打擊電腦產業　美系外資狠砍4台廠目標價

受到美國總統川普對等關稅政策帶來不確定性，再加上對經濟衰退的擔憂，預計桌上型電腦及筆電的採購預算將面臨風險影響，美系外資最新報告下修今、明年全球桌上型電腦（PC）及筆電（NB）出貨量預測3%，並一口氣調降華碩（2357）、宏碁（2353）等4台廠目標價，其中又以華碩評等由「加碼」降至「中立」、目標價從705元降至600元，大減105元。

2025-04-24 12:22
美債大到不能倒　法人建議投資信評A以上無違約風險

美債大到不能倒　法人建議投資信評A以上無違約風險

金融亂世，鎖定優質收益才能抗震盪！自從美國總統川普發起關稅戰，市場對美國資產不安情緒蔓延，不僅美股重挫、美元指數(DXY)下滑，市場亦憂心美國債信受損，因此美債殖利率不降反升，一度逼近4.5%。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，雖然市場情緒不佳，但美國公債過去尚未發生過違約風險，因此被視為無信用風險的金融資產，債信地位穩固，面臨關稅戰帶來的市場震盪，建議投資人首選能提供穩定收益的高評級債券，為投資增添底氣。

2025-04-24 12:11
Taiwan Select全球搶單大會登場　經濟部估促成8億美元商機

Taiwan Select全球搶單大會登場　經濟部估促成8億美元商機

因應美國對等關稅政策、全球供應鏈重組等挑戰，經濟部透過全球駐外單位廣邀買主來台採購，首場「Taiwan Select全球搶單大會」已於23日盛大登場，打造精準媒合平台，強化國內業者與國際市場的鏈結。本次共邀集來自48國、454位國際買主來台與我業者進行洽談，預估促成商機上看8億美元。

2025-04-24 12:07
長榮航與3供應商簽SAF採購合約　Q2起主要營運據點常態性添加

長榮航與3供應商簽SAF採購合約　Q2起主要營運據點常態性添加

長榮航（2618）今宣布與3家永續航空燃油（SAF）供應商簽訂採購合約，今年Q2起將陸續於北美、日本、台灣等主要營運據點自主常態性添加SAF，23日已分別於BR156松山機場飛往首爾金浦機場的航班、以及BR148小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑化（6505）自產的SAF，正式開啟台灣本地機場永續航空燃油應用的新紀元。

2025-04-24 11:47
博太生醫南港營運總部啟用　搶攻植物新藥藍海市場

博太生醫南港營運總部啟用　搶攻植物新藥藍海市場

博太生醫南港營運總部今日啟用，首次對外公開，博太也在啟用典禮後，也對博太在植物新藥的佈局進行說明。博太表示，在全球產業加速數位與綠色轉型及中美貿易衝突下，全球供應鏈被迫重構，台灣除半導體產業外，亦需拓展具軟實力的創新動能。生技醫療產業被視為未來關鍵戰略產業，台灣有潛力從科技製造延伸至生技醫療等高附加價值領域，成為台灣下一座能兼具人類福祉與全球競爭力的護國神山。

2025-04-24 11:28
關稅風暴遇股災不停損　美股達人揭投資4鐵律

關稅風暴遇股災不停損　美股達人揭投資4鐵律

美股資歷7年的Mike，2018年移民美國，當時買了一輛特斯拉後，便認定那是未來駕駛趨勢，不懂投資的他，將積蓄全部投入特斯拉股票，2021年股價大漲，他順勢出脫部分持股，賺到足以退休的財富後才開始學投資。面對這波川普關稅核彈，他嚴控資金，堅持危機入市不停損。

2025-04-24 11:05
華航與台塑化簽署SAF合作備忘錄　未來3年採購總量逾萬噸

華航與台塑化簽署SAF合作備忘錄　未來3年採購總量逾萬噸

華航（2610）重視永續航空燃油（SAF）發展並配合國家能源政策，與台塑化（6505）攜手合作，今年採購2,500噸以上台塑自產SAF，即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達6,500噸，雙方更將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），率先擴大未來3年的SAF採購總量逾萬噸。

2025-04-24 10:54

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

履歷不用寫太多？她曝HR最在乎「1點」

關稅戰進入拐點！財經專家：這情況美國難取勝

129萬中鋼股民坐等紀念品明開獎　5檔鋼鐵股先公告

即／美股高開「道瓊飆超千點」台積電ADR漲3.7%

黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周

特斯拉「抄底」策略大公開　他靠美股7年財富自由

一早發錢了！這族群「一口氣領近4萬元」

聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領　入手方法一文看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366