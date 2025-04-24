關稅害iPhone難賣　美系外資狠砍蘋概股6台廠目標價

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美系外資在最新出爐的報告中表示，蘋果供應鏈最容易受到川普關稅變動和生產地點多樣化壓力的影響，將追蹤的蘋果供應鏈2025/2026年獲利預估下修12%及15%，包括鴻海(2317)、大立光(3008)等6檔台廠供應鏈目標價全面下調，其中鴻海目標價由232元砍至175元、大立光由3200元降至2800元，不過兩檔評等皆維持「加碼」。

新出爐的報告中，美系外資一口氣調降鴻海、大立光、玉晶光(3406)、和碩（4938）、全新(2455)、臻鼎-KY(4958)等目標價。其中評等與目標價同時遭調降的為玉晶光，評等由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由520元下修至400元。玉晶光今日午盤暫報366元，下跌0.5元或0.14%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於鴻海評等維持「加碼」，目標價由232元下修至175元，午盤暫報135.5元，下跌3元或2.52%；大立光評等維持「加碼」，目標價由3200元下修至2800元，仍較今日午盤股價2145元高。

另外，美系外資對和碩評等維持「中立」，目標價由88元下修至72元，低於和碩今日平盤價79.6元；全新評等維持「中立」，目標價由175元下修至102元，仍較全新午盤價92元高；臻鼎-KY評等維持「中立」，目標價由120元下修至89元，臻鼎-KY午盤股價94.7元，高於外資下修後的目標價。

美系外資在最新出爐的報告中對於蘋果供應鏈保守看待，下修今(2025)年iPhone出貨預測至2.14 億支，與去年同期持平，同時預估明(2026)年下半年起才會復甦。

同時也對 iPad、AirPod 和 Watch 的出貨量預估抱持保守態度，預估2025-2026 年 iPad、AirPod 和 Watch 的出貨量將持平，反映關稅上調導致價格上漲，除 Apple Watch 外，美系外資也看到美國需求與中國以外的生產之間存在差距。

美國的生產成本至少比中國高出50%；越南和印度的生產成本比五年前分別高出15%和25%。