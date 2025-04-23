月薪沒6.3萬看這！新規正式上路　基層員工有望加薪分紅

▲新台幣示意圖。（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為了提升基層員工的薪酬並促進企業社會責任，立法院於2024年7月16日通過《證券交易法》第14條修正案，並於2024年8月7日正式公布。這項被稱為「加薪條款」的修法，要求所有上市櫃公司必須在2025年股東會前完成章程修訂，並自2026年起實施，將年度盈餘的一定比率用於基層員工的薪資調整或酬勞分派。

根據修正案，上市櫃公司需在章程中訂明，以年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調整薪資或分派酬勞。公司可選擇固定數額、一定區間或最低下限等方式來確定提撥比率。若公司有累積虧損，則應先行彌補。調整薪資或分派酬勞金額，得自當年度營利事業所得額中扣除。

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經濟部公告指出，基層員工指的是非經理人且月薪低於6萬3000元的全時員工。由於產業性質和公司規模各異，各公司可依據自身情況彈性調整基層員工的範圍，但最低標準不得低於月薪6萬3000元。公司在訂定基層員工範圍時，應經內部程序審議並提交董事會決議，以確保制度完善並定期檢討調整。

金管會強調，全台1874家上市櫃公司必須在2025年股東會前完成章程修訂，以符合法律要求，確保自2026年起基層員工能夠受惠。企業可依經營需求選擇以員工酬勞、薪資調整或兩者並行的方式實施，並將相關機制納入內部控制制度中，確保制度落實與執行。

金管會表示，此次修法的目的是促使企業與員工共享經營成果，協助企業留才攬才，並推動企業社會責任與永續發展。透過這項政策，基層員工的薪資將有望提升，形成良性循環，促進整體薪資結構的正向發展。