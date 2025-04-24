川普關稅打擊電腦產業　美系外資狠砍4台廠目標價

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普對等關稅政策帶來不確定性，再加上對經濟衰退的擔憂，預計桌上型電腦及筆電的採購預算將面臨風險影響，美系外資最新報告下修今、明年全球桌上型電腦（PC）及筆電（NB）出貨量預測3%，並一口氣調降華碩（2357）、宏碁（2353）等4台廠目標價，其中又以華碩評等由「加碼」降至「中立」、目標價從705元降至600元，大減105元。

華碩今（23）日股價開低，10點以後回到平盤價543元附近表現，雖外資下修目標價至600元，仍較市價高出逾1成以上。

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美系外資報告指出，川普政策下現在建議投資者避免 PC/NB 版塊，4台廠以在墨西哥據點組裝（面向美國市場）風險較低，但由於政策不確定性，它們在亞洲（中國、越南、泰國）等地組裝所受衝擊更大，因此做出調整。

4台廠調整如下：

華碩評等由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由705元下修至600元；

仁寶今日盤中報26.85元，下跌0.75元或2.72%，美系外資評等由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由38元下修至24元；

宏碁盤中上漲0.3元或0.94%，暫報32.3元，美系外資評等由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由40元下修至26元；

鴻準盤中下跌1.4元或2.42%，美系外資評等由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由115元下修至47.5元；同時下修今明年獲利預估。