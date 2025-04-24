快訊／土銀沙鹿分行前工友7年挪用公款逾271萬　公司挨罰400萬

▲土地銀行外觀。（圖／翻攝自Google map）

記者巫彩蓮／台北報導

財政部100%持股的土地銀行沙鹿分行陳姓前工友利用職務之便，將向承租戶收取之水、電費用與個人財物混用以挪用公款，及通知承租戶錯誤分攤金額造成短收款項，違法時間長達7年，爭議款超過271萬元，金管會今（24）日公告查核土銀未落實內稽內控制度，依《銀行法》規定裁罰400萬元。

金管會指出，土銀沙鹿分行前行員、一名陳姓工友自106年至113年4月間利用職務之便，挪用公款及短收款項，違法行為期間約7年4個月，挪用及短收金額共計2,712,384元。

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金管會指出，土銀內稽內控有5大缺失，包括：

1、未於相關作業規範中就禁止工員以工代職之原則予以明定：陳員係擔任分行工友職務，該行「工員管理注意事項」規定工員擔任公務車輛駕駛、員工膳食及各項庶務性工作。該行雖每年通函嚴禁工員以工代職之情事，惟未於相關規範明定工員不得擔任各類款項之收付工作。

2、未妥適建立費用分攤之會計處理程序：分行繳納全數水、電費時帳列費用科目，於收取租戶分攤費用時逕以現金入帳沖抵水電費，未依會計原則於收訖租戶水、電費時以帳列「其他應付款」入帳，且未有效建立費用科目登帳貸方之控管機制。

3、對自有行舍之出租未建立相關控管機制：該行計有29個出租單位，惟對於出租行舍之管理、費用分攤及專戶動支情形等未制定相關管理規範及查核機制，致陳員長期挪用款項均未被發現。

4、案關交易未落實審核作業：該行與承租戶以租賃契約約定雙方應遵行事項，包括承租戶於收到租金發票及分行計算分攤額通知繳費之分攤表，以轉帳或現金方式轉(存)入分行開設之專戶。惟該分行每期應收取租戶分攤水電費金額，未製作分攤明細表，且未經相關人員確實簽章覆核，致收取分攤費用比例與約定比例不符之情事。

5、未落實該行「不動產租、售暨管理收款專戶管理規則」（下稱「專戶管理規則」）以有摺轉帳方式動支專戶款項：依「專戶管理規則」第5點規定，專戶印鑑應由甲、乙組有權簽章人員簽章留存，並以有摺轉帳方式動支。惟陳員有以「臨時存欠」方式領取現金，且陳員持管理主管事先核章之取款憑條提領現金，作業流程未落實覆核作業，致未發現部分取款未經全部有權人員簽章。