700萬人注意！綜所稅申報下周四起跑　6大減免別錯過

▲所得稅申報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

700萬綜所稅申報戶注意，113年綜合所得稅申報即將在下周四（5月1日）正式起跑，財政部北區國稅局今（24）日表示，這次申報有六大新修正的減免規定，減輕民眾負擔，符合資格的民眾不要錯過。

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▲6項扣除額調整。（圖／財政部提供）

第1、每人基本生活所需費用提高為21萬元，較112年度增加8,000元，納稅義務人本人、配偶及申報受扶養親屬基本生活所需費用總額超過全部免稅額與一般扣除額（標準或列舉從高擇一扣除）、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出等特別扣除額合計數（即基本生活費比較項目合計數）的差額部分，得再自申報的綜合所得總額中減除。

第2、調高綜合所得稅免稅額及多項扣除額，113年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額及多項扣除額的金額均有調高。

第3、調高課稅級距金額；

▲綜所稅級距調整。（圖／財政部提供）

第4、是調高退職所得計算基準，一次領取退職所得者，一次領取總額在198,000元（調整前為188,000元）乘以退職服務年資的金額以下者，課稅所得額為0；超過198,000元乘以退職服務年資的金額，未達398,000元（調整前為377,000元）乘以退職服務年資的金額部分，以其半數為課稅所得額。超過398,000元乘以退職服務年資的金額部分，全數為課稅所得額。

至於分期領取退職所得者，以全年領取總額，減除859,000元（調整前為814,000元）後的餘額為課稅所得額。

第5、調高所得基本稅額相關免稅額，包括基本所得額免稅額由670萬元調高至750萬元；保險死亡給付免稅額：由3,330萬元調高至3,740萬元；修正幼兒學前及房屋租金支出特別扣除額規定，幼兒學前特別扣除額適用年齡擴大至6歲以下子女，第1名子女扣除150,000元，第2名及以上子女每人扣除225,000元，並取消排富規定，減輕所有育兒家庭負擔。

第6、房屋租金支出則由列舉扣除改列特別扣除項目，每一申報戶扣除上限由120,000元調高至180,000元，原則限納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在中華民國境內無自有房屋者，並訂定排富規定。