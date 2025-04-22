履歷不用寫太多？她曝HR最在乎「1點」：自傳空白也沒差

▲原PO透露HR好友的面試人才標準。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

為了得到心儀的工作，不少求職者投履歷時，都會用心完善細節、備齊資料，希望能在書面審查時贏過其他競爭者。不過，一名女網友透露，友人在公司內負責人力資源工作，書審都會先挑名校碩博士畢、相關科系，再來就是前份工作職稱、前公司知名度等，最後則是性別、長相、年齡，勸求職者「履歷真的不用寫太多」。

原PO在Dcard以「履歷真的不用寫太多」為題發文，表示「根據友人HR的資訊，書審都會先挑名校碩博士畢、相關科系，再來就是前份工作職稱、前公司知名度，最後是性別長相年齡，最好是一張白紙、期望薪資太高就會刷掉。履歷的工作描述跟自傳都是空白的，只要上面的有對應錄取率都很高」，所以勸求職者履歷真的不用寫太多。

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話題引發討論，網友紛紛留言「所以才會建議大家努力讀書考個好學校。有名校加持、有知名企業加持，比你在自傳怎麼表現更有用」、「這下你知道了吧，之前就一堆愚民在問文憑真的真麼重要嗎？一昧地想有文憑薪水還不是這樣底，完全忘記自己前面那個檻就是要靠文憑幫你開門」、「都是以國立和科系為優先考量」。

不少過來人也認證「同意，幾乎遇到都是這樣，沒經驗就校名，有經驗就公司名，都沒有才看專案」、「有朋友台大獸醫，僱主打電話來說：如果你確定要來，另一個清大的我就叫他不用來了」、「通常企業想瞭解的是你能帶來什麼貢獻、會什麼技能，有興趣才會想知道你的人格特質」、「自傳只有剛出社會找工作有用，後面都是靠關係挖人或被挖」。

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