特斯拉「抄底」策略大公開　他靠美股7年財富自由

▲為了製作頻道內容，Mike邊講邊學，意外擄獲散戶的心。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

美籍華人Mike美股資歷約7年，頭2年誤打誤撞，將所有積蓄全部投入特斯拉，3年後即賺到足以退休的財富，資產增長逾10倍；他是先賺到錢後才開始學投資，而他近幾年將自學投資過程拍成影片，不但找到了讓自己穩健獲利的投資模式，透過頻道分享，也讓散戶產生極大共鳴。

「其實在買美股前，我對投資一竅不通，但2018年夏天我將所有積蓄買了特斯拉股票，沒想到大賺一筆，讓我未來20年不用工作；不過，我卻因此開始學投資。」Mike像說故事般，娓娓道來自己的背景，及成立YouTube頻道、公開分享美股操作的緣由。

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檢視他的投資組合及操作策略，會發現資產滾大的秘訣在嚴控資金，逢低進場。「我將投資分成長期及短期部位。長線指持有超過10年以上標的，資金占比超過8成；內容涵蓋3大板塊：市值型ETF，AI及機器人、太空相關趨勢產業，及具防禦特性的高息股。」

其中，市值型ETF占長線部位2成，目的在保底、參與市場漲跌，以防整體績效與大盤脫鉤太多；包括美國3大指數ETF，QQQ（那斯達克100指數）、SPY與VOO（標普500指數），及DIA（道瓊工業平均指數），都是他打算持有10年以上的標的。

另有部分資金投入菸草股，像是UVV（環球菸草）、MO（奧馳亞），目的在確保有穩定的現金流，且因股性抗跌，可有效緩和長線投資波動。「這2檔都是季配息，年化殖利率6%以上的定存概念股；近期美股大跌，菸草股表現相對穩健；畢竟經濟不景氣，抽菸人口還可能增加，有點像是經濟學上的口紅效應。」

剩下長線部位，則是攻擊型配置，鎖定AI、機器人及太空相關領域的趨勢成長股；包括特斯拉、亞馬遜、Alphabet及甲骨文等30檔個股。其中，特斯拉是最大單一持股，投入資金超過140萬美元；從2022年起每天投入10股、20股，到後來都是等大跌時才進場，累積持有超過5000股。

至於何時是大跌進場好時機？「我看2指標，一是股價跌破200日均線或年線以下，另一是VIX恐慌指數站上30就果斷買進、分批抄底，到40便閉著眼睛無腦買。」

像4月2日，美國宣布對等關稅後，VIX飆漲至45，創近5年新高。他除了分批加碼市值型ETF如SPY、VOO及QQQ外，也為核心持股特斯拉做了大量的sell call（看不漲）操作，收取權利金對沖一部分短線帳面損失；並做短線1至2週、185元至200元附近的sell put，若股價跌破就接股，繼續累積低成本部位。目前特斯拉長線投資均價不到200元，透過逢低買進策略，Mike帳上仍是獲利。



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