川普關稅戰「進入拐點」！財經專家：把台灣當敵人，美國將難取勝

▲謝金河表示，若將台灣當成敵人，美國將難以在關稅戰取勝。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普22日鬆口，認為對中課徵145％關稅太高、將大幅下降，消息一經曝光，引起了全球關注。對此，財信傳媒董事長謝金河引用金庸小說《倚天屠龍記》的情節，指稱川普的關稅戰進入拐點，若川普將台灣當成敵人來打，這一局美國將很難贏。

謝金河在臉書上發文，針對川普近日的動作發表看法，並且引用金庸小說《倚天屠龍記》的情節，以張無忌和滅絕師太的對決來形容美中關稅大戰的情況。他指出，這場由川普發動的關稅大戰，美國對中國的關稅不斷提高，從20％到245％，而中國對美國的關稅則提高到125％後停止，因為關稅超過100％會使貿易行為等同終止。

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謝金河表示，川普曾說關稅一年可以為美國帶來超過6000億美元的收益，但美國股市市值卻因關稅戰減少了18兆美元，相當於30年的關稅收入，導致美國民眾的財富縮水近兩成。與此同時，中國股市在關稅戰中的表現較為穩定，因為中國人更偏好投資房地產，股票財富占比僅約10％。

此外，謝金河指出，川普不斷施壓聯準會主席鮑爾降息，顯示出他的焦慮。然而，股市下跌的主因是關稅問題，即使降息也無法解決。川普的關稅政策使美國的三大支柱：美元、美股和美債面臨威脅，美元的流通速度減慢，美債的購買力下降。

謝金河表示，川普宣布75國關稅豁免90天，希望能夠喘息一下，並檢視美國與其他國家的敵友關係。中國則在努力爭取盟友，川普需要爭取盟友支持才能在關稅戰中持久作戰。他強調，台灣在這場戰爭中無從選擇，台積電和台商是美國供應鏈的重要幫手，若川普將台灣視為敵人，美國將難以取勝。