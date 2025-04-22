快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

▲威力彩示意照。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣／台北報導

威力彩今年最大獎在2月底開出，只花2100元，就抱走20.7億元獎金！台彩總經理謝志宏今（22）日表示，中獎人是資深彩迷，2100元投注金額由父女合資，這對50歲熱心助人的福態、從事服務業的爸爸和20歲打工女兒一起現身領獎。

這對父女是花2100元中20億元獎金中，其中第一區1-38號中包7、15、16、23、24、35，第二區1-8號中包2、5、8。

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這名爸爸是資深彩迷，買刮刮樂有自律操作法，中獎後本金留下不沉迷，中400、留200元買200元，在今年過年期間買2000元刮刮樂6次，次次中5000元。

這名福態爸爸指稱，過年期間夢到吉兆，包括棺材、自己流血有血光、白蟒蛇和財神爺。

謝志宏表示，「財神爺出函數題目要他解，夢中解出15、16、33、24」成為下注基本盤。另外，這名50歲男夢境中住7樓（07）並在狂風暴雨中抱著女兒渡過（28），雨過天晴（閃我，35）之後看到2座山，因此出來「7、28、2、23、33」全選包牌。

中獎人過去在16億時因夢境投注沒中，本來不想下注，女兒冰箱上出1000元，留紙條「記得去買我們的20億發起來！」

謝志宏指出，中獎人在電視機前看開獎興奮到睡不著，彩券放夾鏈袋再塞保溫瓶防火，忍了一個多月領，天天看保溫瓶「驗貨」，開完獎一周有提早預約領獎，但因為向公司請假才去領。

謝志宏轉述，中獎人表示「拿到這麼多錢，要買不動產，坐郵輪度假，可以輕鬆一點。」他因為對發行機構中信銀印象很好，捐出1億元，其中9000萬給中信慈善基金會信扶專案，另外500萬捐肝病防治基金會、500萬給報導者媒體，另外彩券行得到168萬8888元的紅包。