黃金大怒神！2表看「川劇變臉」　1年來最大狂飆猛跌全在本周

▲黃金價格震盪劇烈。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普今年1月20日上任以後國際金價震盪劇烈，台銀黃金存摺波動也更為明顯，觀察台銀黃金存摺賣出牌告價，過去1年以來單日上漲幅最大至2.47%，發生在4月22日（本周二），當天亦寫下每克3652元新高收盤，但昨（23日）即大逆轉，以每公克3477元作收，單日驟跌175元、成為近1年來單日跌最多的一天。

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《ETtoday》依照台銀牌告價分析，最近1年以來黃金存摺漲最多的前20個交易日中，有超過一半以上、共12個交易日落在今年，本周二以每克3652元作收，單日上漲2.47%或88元；4月16日黃金存摺收盤價落在3467元，較前一個交易日上漲2.48%或84元。分析師認為，川普政策下，國際美元、美債等資產走弱，資金向避險題材黃金靠攏，讓金價步步高升。

有趣的是，過去1年以來，台銀黃金存摺單日下殺最慘前20個交易日排名，有6個交易日落在今年，其中以昨日收盤報價每公克3477元、較前一日下跌4.79%或175元殺最兇，同樣超過百元以上震盪的交易日則落在4月7日清明節連假後首交易日，當天在川普關稅初宣告後市場失序，台銀黃金存摺以3228元作收，較前一個交易日跌3.41%或114元。

資深交易員指出，黃金漲跌幅不設限，多家投行原本在去年川普確定當選後，預料今年底國際金價會來到每盎司3000美元或3500美元，想不到川普1月20日上任未滿百天，國際金價就已觸及3500美元天價，漲多後解套賣壓迅速出籠，加上「川劇變臉」撂狠話和釋善意的態度轉變極快，市場在不確定性因素下操作，讓金價大怒神般洗刷投資人信心。

台銀黃金存摺今(23)日報價回至每公克3527元左右，尚未收復4月22日寫下3652元，交易員建議，在高低點不易掌握下，定期定額的長期投資人才較容易成為終極大贏家。