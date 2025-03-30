巴菲特、李嘉誠罕見「1動作」　外媒示警：恐有大事發生

▲東西方兩位投資大師巴菲特、李嘉誠，不約而同地狂賣資產換現金。（圖／CTWANT資料照、百度）

圖文／CTWANT

被譽為「西方股神」的巴菲特和「東方超人」李嘉誠，兩人皆已年過90，卻不約而同地狂囤現金資產，引起市場高度關注，不禁令人猜測，金融危機是否即將來臨？

美媒專欄作家任淑莉（Shuli Ren）在文章中指出，巴菲特旗下的波克夏公司現金儲備成為市場熱議焦點，目前帳上現金高達3340億美元（約台幣11兆），占總資產比重達29%，創下歷史新高。

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李嘉誠執掌的長江和記自2020年起積極做槓桿，以100億歐元的價格向Cellnex Telecom SA出售歐洲鐵塔資產，並持續保留現金。近期更將大部分港口出售給貝萊德公司主導的投資集團，預計交易完成後將套現約190億美元（約台幣 6270億元）。

這兩家公司以其善於把握時機套現而聞名。波克夏在美股估值過高時提高現金配置，而在市場崩盤時則進行資產配置。波克夏在全球金融危機期間投資美國銀行，至今已獲利超過300億美元。

李嘉誠在1999年網路泡沫達到高峰時，以約150億美元的價格出售英國行動電話營運商Orange的控股權。2017年底，李嘉誠以破紀錄的52億美元出售香港中環的一棟摩天大樓。交易完成的一年多後，香港房地產市場達到巔峰，房地產開發商被迫賤賣這筆房產。

正當經濟學家在爭論全球貿易是否結束或僅是重劃版圖之際，李嘉誠決心出售長江和記的巴拿馬港口資產。對於投資人而言，現在正是需要謹慎行事的時候。

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