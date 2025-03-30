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麗星郵輪重返基隆　搭大阪世博會熱潮推日本關西與賞櫻等行程

▲麗星郵輪探索星號首航儀式，左起麗星郵輪吳明發總裁、台灣港務公司王錦榮總經理、基隆市邱佩琳副市長、基隆港務分公司高傳凱總經理及麗星郵輪徐牧柔副總裁。（圖/基隆港務分公司）

▲麗星郵輪探索星號首航儀式，左起麗星郵輪吳明發總裁、台灣港務公司王錦榮總經理、基隆市邱佩琳副市長、基隆港務分公司高傳凱總經理及麗星郵輪徐牧柔副總裁。（圖/基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

國人最熟悉的麗星郵輪(StarCruises)重返基隆港，旗下探索星號(Star Navigator)於今(30)日舉辦「探索星號2025年航程發布暨櫻花首航啟航儀式」，除了推出賞櫻行程，也搭配今年大阪世博會的熱潮推出日本關西的航程，並善用其船速優勢，創造6天5夜停靠日本九州、沖繩達3個港口的特殊航程，還將積極招攬外籍旅客搭機來台轉乘郵輪。

首航啟航儀式邀集基隆市政府、台灣港務公司、CIQS單位、各家旅行社及郵輪產業相關協會及業者等共襄盛舉，慶賀麗星郵輪強勢回歸及探索星號的櫻花啟航。探索星號於今年3月28日起至10月下旬，預估在基隆港靠泊71航次(142艘次)，成為基隆港郵輪復甦重要推力！

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台灣港務公司王錦榮總經理致詞時指出，今年台灣港群國際郵輪預估共有557艘次、郵輪旅客量達100萬旅客人次，其中麗星郵輪探索星號占約3成，市場地位不言而喻，也期待麗星郵輪能增加布署台灣港群，讓在中南部及東部的民眾也能方便體驗郵輪行程。

在台灣深耕20多年、幾乎已成為郵輪代名詞的麗星郵輪，非常了解台灣民眾的偏好與需求，不僅主打「舌尖上的郵輪」，航線規劃上也有創新突破，除賞櫻行程以外，也搭配今年大阪世博會的熱潮推出日本關西的特殊航程，滿足旅客對岸上觀光的渴望，對於基隆港的郵輪航線多樣化亦有極大助益。

麗星郵輪未來也將逐步增加海外客源市場佔比，意即將有更多海外的旅客搭乘飛機來台轉搭麗星郵輪出海，可望讓進出基隆港的外籍旅客數上看32.5萬人次，繼去年之後再次創歷史新高。台灣港務公司除了持續優化碼頭設施以外，也將持續推動郵輪獎助方案，期成為郵輪業者堅強之後盾，共同努力讓台灣在世界郵輪市場中占有一席之地。

關鍵字： 麗星郵輪重返基隆大阪世博會賞櫻

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