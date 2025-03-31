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中華海運研究協會「傑出海運青年獎」報名開跑　40歲以下可參選

▲傑出海運青年得獎人與頒獎人大合照，前排左起航港局局長葉協隆、海研會理事長桑國忠、航政司長韓振華、航港局長李賢義、航港局前局長黎瑞德。（圖／海研會提供）

▲去年傑出海運青年得獎人與頒獎人大合照，前排左起航港局局長葉協隆、海研會理事長桑國忠、航政司長韓振華、航港局長李賢義、航港局前局長黎瑞德。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會為鼓勵青年投入海運產業貢獻所長，宣布「114年傑出海運青年獎」報名開跑，今年度收件時間即日起至5月16日截止，徵選40歲以下優秀海運從業青年，歡迎個人會員及團體會員踴躍推薦。

海研會理事長桑國表示，我國海運產業在在世界佔有一席之地，在極端氣候、潔淨能源、地緣政治、AI科技的影響下，未來需要更多的年輕朋友投入，共創我國海運產業更美好的未來。

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海研會自112年起舉辦首屆「傑出海運青年獎」，經評選委員初、複審及理監事聯席會議核定，共有31位優秀青年獲獎，並邀請得獎人於會員大會公開頒獎，給予得獎人肯定，並獲得海運產官學界的肯定，今年邁入第三屆舉辦徵選，歡迎踴躍參加。

推薦人(單位)資格：凡海研會會有效(非停權、出會或退會)之團體會員或三位個人會員聯署，得推薦「傑出海運青年獎」候選人，推薦人應填寫推薦書及相關資料，送本會「傑出海運青年獎評選小組」審查，每一團體會員至多得推薦2名。

候選人資格：

(一) 於當年公告收件截止日前未滿四十歲且在現職機構服務滿三年以上者。

(二) 在航運實務或服務上有具體成就者。

(三) 未曾獲得本獎項者。

(四) 需為海研會團體會員之正職員工或其會員，或本會個人會員。

關鍵字： 海運研究協會傑出海運青年獎報名開跑

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