凱基金砸近300億求娶安泰銀　宏泰掌門人林鴻南成關鍵

▲凱基金旗下凱基銀相對較小，一直打算擴張銀行版圖。



圖文／鏡週刊

國內金融圈吹起大整併風，讓金控排名大洗牌。本刊調查，為壯大旗下銀行版圖，國內民營金控排名第6的凱基金出手，第三度重啟併購安泰銀規劃，這次凱基祭出普通股加特別股模式，總計砸下近300億元，希望一口氣達陣。「但能否成真，關鍵仍在於安泰銀第二大股東—宏泰集團掌門人林鴻南態度。」知情人士透露。

上週三（3月26日）凱基金舉行法說會，對於市場再度傳出凱基金打算再度出手併購安泰銀的消息，讓參與法說會的投資人熱烈詢問，身為凱基金總經理的楊文鈞則四兩撥千金的回應，「不評論市場傳聞，併購是可遇不可求的，凱基銀是集團內較小單位，對有可能併購項目不排除，但不是單指安泰銀，有好機會併購很好，沒機會也不會自滿。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，凱基金合併安泰銀案並非空穴來風，本刊調查，去年底，國內金融圈吹起大整併風，繼台新金、新光金合併，永豐金收購京城銀、玉山金收購保德信投信後，也讓國內金融業再度吹響併購號角，各金控都嚴陣以待，以免在這場金控併購大戰中落居下風，「原先胎死腹中的凱基金合併安泰銀案，因此起死回生。」知情人士向本刊透露。

但凱基金能否順利迎娶安泰銀仍有變數，關鍵就在安泰銀第二大股東宏泰林家掌門人林鴻南身上。「林鴻南不僅對價格有想法，對董事會安排也有不同意見。」市場人士對本刊說。

凱基金為不放棄迎娶美嬌娘機會，這次祭出普通股加特別股方式轉換股權，未料卻遭到安泰銀第二大股東宏泰林家反對，「現任宏泰集團掌門人、宏泰企業機構執行常務董事暨總經理林鴻南對價格並不買單，認為價格太低，因此反過頭找上國票金，卻被國票金婉拒。」知情人士透露。

原來，國票金內部目前公股勢力當道，具有相當話語權，「公股對安泰銀興致缺缺，再加上國票金3年多前收購安泰銀案失利，導致國票金二大股東旺中集團蔡家、耐斯集團陳家失和，因此宏泰林家這次找上門來後被婉拒。」知情人士表示。

隨著國內金融整併進入新階段，位處中段班的金控業者，莫不卯足全力擴張版圖，以免掉入後段班，最後凱基金能否達陣，仍得要看林鴻南的決定。



更多鏡週刊報導

【凱基謀併安泰銀1】「獵豹」怕落隊金控中段班 凱基金併安泰銀盤算曝光

【凱基謀併安泰銀2】面對金控併購潮壓力大 林鴻南還有3難關要過

【財經時事】林鴻南成關鍵變數 凱基金擬砸300億迎娶安泰銀