史上第4大！台股屠殺906點　台積電跌42元至910

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（31日）開低走低，加權指數終場大跌906.99點，為史上第4大，以20695.9點作收，跌幅4.2％，成交量4178.56億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌348.26點開出，指數開低走低，盤中最高達21254.63點，最低20695.9點，終場收在20695.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌42元來到910元，跌幅4.41％；鴻海（2317）下跌7.5元至146.5元；聯發科（2454）下跌75元至1390元；廣達（2382）下跌16.5元來到224.5元；長榮（2603）下跌3元至220.5元。
今天漲幅前5名個股為海光（2038）上漲1元，漲幅5.63％；威致（2028）上漲1.2元，漲幅5.61％；統懋（2434）上漲1.4元，漲幅4.73％；有成精密（4949）上漲1.2元，漲幅3.5％；立萬利（3054）上漲0.6元，漲幅2.63％。
跌幅前5名個股則為駐龍（4572）下跌18元，跌幅10％；一詮（2486）下跌9.9元，跌幅10％；迎廣（6117）下跌9.2元，跌幅10％；凌華（6166）下跌9元，跌幅10％；鴻名（3021）下跌2.2元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|海光（2038）
|18.75
|▲1.0
|▲5.63％
|威致（2028）
|22.6
|▲1.2
|▲5.61％
|統懋（2434）
|31.0
|▲1.4
|▲4.73％
|有成精密（4949）
|35.5
|▲1.2
|▲3.5％
|立萬利（3054）
|23.4
|▲0.6
|▲2.63％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|駐龍（4572）
|162.0
|▼18.0
|▼10.0％
|一詮（2486）
|89.1
|▼9.9
|▼10.0％
|迎廣（6117）
|82.8
|▼9.2
|▼10.0％
|凌華（6166）
|81.0
|▼9.0
|▼10.0％
|鴻名（3021）
|19.8
|▼2.2
|▼10.0％
資料來源：證交所
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