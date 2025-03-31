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史上第4大！台股屠殺906點　台積電跌42元至910

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（31日）開低走低，加權指數終場大跌906.99點，為史上第4大，以20695.9點作收，跌幅4.2％，成交量4178.56億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌348.26點開出，指數開低走低，盤中最高達21254.63點，最低20695.9點，終場收在20695.9點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌42元來到910元，跌幅4.41％；鴻海（2317）下跌7.5元至146.5元；聯發科（2454）下跌75元至1390元；廣達（2382）下跌16.5元來到224.5元；長榮（2603）下跌3元至220.5元。

今天漲幅前5名個股為海光（2038）上漲1元，漲幅5.63％；威致（2028）上漲1.2元，漲幅5.61％；統懋（2434）上漲1.4元，漲幅4.73％；有成精密（4949）上漲1.2元，漲幅3.5％；立萬利（3054）上漲0.6元，漲幅2.63％。

跌幅前5名個股則為駐龍（4572）下跌18元，跌幅10％；一詮（2486）下跌9.9元，跌幅10％；迎廣（6117）下跌9.2元，跌幅10％；凌華（6166）下跌9元，跌幅10％；鴻名（3021）下跌2.2元，跌幅10％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
海光（2038） 18.75 ▲1.0 ▲5.63％
威致（2028） 22.6 ▲1.2 ▲5.61％
統懋（2434） 31.0 ▲1.4 ▲4.73％
有成精密（4949） 35.5 ▲1.2 ▲3.5％
立萬利（3054） 23.4 ▲0.6 ▲2.63％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
駐龍（4572） 162.0 ▼18.0 ▼10.0％
一詮（2486） 89.1 ▼9.9 ▼10.0％
迎廣（6117） 82.8 ▼9.2 ▼10.0％
凌華（6166） 81.0 ▼9.0 ▼10.0％
鴻名（3021） 19.8 ▼2.2 ▼10.0％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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