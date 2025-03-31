台積電「根留台灣」題材失靈 最後一盤爆1.2萬張賣壓摜最低910元

台積電（2330）今日於南部科學園區晶圓二十二廠新建工程基地舉行2奈米擴產典禮，不過今日台積電股價慘跌，終場收在910元，下跌42元，跌幅更高達4.41%，正式面臨900元保衛戰。

135.4萬人心安！0056宣布配息1.07元 單次配發率3.08%

擁有逾135.4萬股民的季配型元大台灣價值高息（0056）今（31）日公告配息1.07元，預計4月23日除息，以0056今日收盤價34.76元估算，單次配發率約3.08%。

不顧卓揆親臨！台積電2奈米擴產董座缺席 5座廠花不到赴美一半

台積電（2330）今日於南部科學園區晶圓二十二廠新建工程基地舉行2奈米擴產典禮，2奈米製程預計今年下半年量產，台積電表示，位於高雄的晶圓二十二廠為台積電生產2奈米製程技術的主要廠區之一，有別於先前台積電由董事長魏哲家親自出席記者會宣布千億投資美國，今日在台灣的擴產典禮魏哲家並未出席，僅由執行副總經理暨共同營運長秦永沛出席主持，公司誠意明顯落差。

陽明曝長約運價優於去年 下半年狀況觀察川普關稅政策

陽明海運（2609）今（31）日召開法說會，業務長李明輝表示，今年長約簽約狀況比去年好，運費明顯提高，不過短期約呈現波動；目前來看市場發展Q2比Q1樂觀，下半年仍充滿變數，持續觀察川普關稅政策、地緣政治等因素。

史上第4大！台股屠殺906點 台積電跌42元至910

台股今（31日）開低走低，加權指數終場大跌906.99點，為史上第4大，以20695.9點作收，跌幅4.2％，成交量4178.56億元。

青年勞工月薪中位數3.1萬元 2成想到海外工作

勞動部今（31）日公布15-29歲青年勞工就業狀況調查統計結果，據統計，113年青年就業者199.6萬人，與10年前相比少了10.3萬人，經常性薪資平均數為3.4萬元、中位數為3.1萬元；有2成青年勞工有打算到海外工作，以東北亞、北美占比最多。

台股盤中崩800點 國安基金操盤手鬆口「必要時進場」護盤

4月2日川普加徵關稅大限將至，上週五（28）日美股下挫，今（31）日台股盤中暴跌逾800點，國安基金是否進場護盤，成為今（31）日財委會討論的焦點之一。財政部次長、也是國安基金操盤手、執行秘書阮清華會表示，由於美國關稅政策充滿不確定性，「股市最怕不確定性及預期心理」，必要時，國安基金會開會討論。

台銀黃金存摺飆3341元新高 大戶懊悔：去年此時拿錢買ETF

川普關稅壓力大，台銀黃金存摺在今（31）日12點39分賣出價飆上每公克台幣3341元新天價，有投資人私下感嘆，去年4月1日黃金存摺2308元時沒有進場，而是將230.8萬元、足以買進1公斤黃金存摺的本錢拿去買了台股高息ETF，不料高息ETF配息低於預期，黃金卻一飛衝天抱著不放可以賺逾百萬元。

台積電2奈米擴產股民不買單 盤中殺35元「900元保衛戰在即」

受到川普關稅影響，台股今（31）日在台積電（2330）帶頭走跌的效應下，指數盤中殺逾800點史上第5大，台積電高雄2奈米製程擴廠利多失靈，盤中更殺逾35元至917元，為去年9月6日以來波段低點，若與今年1月7日高點1160元相較，台積電今年以來股價跌逾20%，市值已蒸發逾6.2兆元。

股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低 台股跌逾800點

股匯雙殺！台股今（31）日盤中大跌逾800點，新台幣兌美元也狂貶逾1.2角，跌破33.2價位，最低觸及33.222元，改寫盤中逾9年最低價。