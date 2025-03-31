圖文／鏡週刊

老字號油廠福懋油爆下市危機！由於公司無法如期完成2024年度的財報，依規定，若6個月內仍未補交，將面臨下市。針對相關情事，獨董連仁隆、董事陸醒華及許逸群發出聯合聲明譴責。

老字號油廠福懋油今（31）日發出重訊表示，公司之所以無法如期出具財報，是因為去年11月22日改選，並於同日召開董事會推選董事長，事後向經濟部遞件申請變更登記，期間多次補正說明，但主管機關至今年3月28日才予以否准，導致公司無法與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。依規定，若6個月內仍未補交，公司將面臨下市。

針對相關情事，獨董連仁隆、董事陸醒華及許逸群發出聯合聲明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、依經濟部商工案件公示資料所示，吳金泉113年（西元2024年）11月22日違法操作福懋油董事會，召集通知不合法，且根本未經舉手表決或投票表決，即自行宣布興泰公司/吳金泉當選董事長，過程荒腔走板、違反董事會議事辦法，歷經金管會、經濟部查認後於114年（西元2025年）3月28日「駁回興泰公司（吳金泉）申請登記福懋油董事長」。

二、因吳金泉違法操作董事會，導致福懋油4個多月未有合法董事長，銀行無法貸款，並且財報難產，福懋油恐有下市危機，獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群曾建請其他董事連署解決難題，然未獲肯採。反而部分董事今（31）日再次配合吳金泉，任由無召集權之興泰公司/吳金泉違法召集董事會，但因出席董事不足而流會。就此，3位董事莫可奈何，不得不鄭重聲明如后。

1、針對吳金泉所控興泰公司及部分董事一再違法作為，三位董事拒絕背書，倘有損害均歸由違法董事負擔。

2、董事許逸群並聲明福懋油之董事會既已全面改選，福懋油之運營（包含員工薪資支付）及數十億元債務之連帶保證人，就不該由前任董事長繼續承擔，因此拒絕再行用印同意動用銀行存款。

3、三位董事聲明秦慧如與吳金泉間有子女，乃實質利害關系人，秦慧如並未向董事會揭露及說明，亦欠缺迴避機制，竟擔任福懋油公司財務與會計主管，且為財報簽署，致財報存有重大爭議，不能作為依據，三位董事拒絕為此背書。

三、另查，吳金泉所控興泰公司係福懋油大股東且先前自稱獲選為福懋油董事長，而吳金泉在114年3月5日就接獲經濟部函通知而得預判董事長登記將遭否准，則福懋油113年度財報難產，興泰公司之財產當然亦受影響，但吳金泉及簽證會計師卻罔顧經濟部公開資訊，刻意趕在114年3月13日通過興泰公司113年度財報，且迴避不說明興泰公司113年持股福懋油股票狀況，已有操縱財報之重大嫌疑（興泰公司簽證會計師在未取得福懋油財報前，因何敢評價興泰公司對於投資福懋油的價值？），請金管會介入調查避免財報不實。

四、總上，福懋油面臨財報難產，恐停止交易、有下市危機，如鄉愿繼續如任違法亂紀，勢必損害債權人及投資人權益，三位董事不得不發聲明如上，請主管機關糾舉公司治理，遵循法令規定，方得以拯救福懋油。



更多鏡週刊報導

【財經時事】創始家族控新任董座推選違法 福懋油經營權風暴延燒

【福懋油易主生變】創始家族控董座推選違法 福懋油經營權紛爭延燒

【老牌油脂廠變天1】福懋油變天 市場派吳金泉拿下經營權