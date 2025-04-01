金價又創新高觸不到頂？　分析師：3大原因恐下殺38%

▲國際金價31日每盎司衝破3100美元大關，連續第三個交易日創新高。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

美國總統川普不斷加碼的關稅措施，刺激投資人對黃金等避險資產的需求增加。國際金價3月31日每盎司衝破3100美元大關，連續第三個交易日創新高。

CME最活躍的黃金6月期貨盤中續漲1.4％報3,159美元。金價今年來累漲18％。交易商KCM Trade分析師華特拉（Tim Waterer）指出，在美國宣布對等關稅前，市場焦慮情緒不斷上升，在避險操作下讓投資人對黃金需求不斷增長。

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華特拉認為，若美國本周宣布新關稅措施，由於市場早已經反應此利空，因此金價可能在漲高後觸發獲利回吐賣壓，而開始回跌。外界預期川普會在4月2日宣布對等關稅，至於加徵進口車關稅則在隔天生效。

在此狀況下，分析師米爾斯（Jon Mills）卻感到悲觀，預測金價可能在未來五年內下殺至1820美元，等於從歷史高點暴跌38%。

米爾斯認為黃金市場供應量增加、需求下滑且金價高點快來臨等3大原因成為金價回檔關鍵，昂貴的金價吸引大批商人開採更多的黃金，未來幾年供應量增加，價格就會下跌。

現今黃金交易過熱，去年的黃金產業交易量較同期成長32%。米爾斯分析，從歷史軌跡觀察，黃金產業的活動有固定模式，在黃金價格大幅上漲後將出現大幅下跌，最後價格僅部分回彈。以現在來看，黃金價格正接近高峰。

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