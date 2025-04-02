ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普關稅戰將公布！3大預測方向　4檔債券ETF對沖衰退風險

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普即將在當地時間4月2日公布對等關稅，全市場關注。（圖／達志影像／美聯社）

文／股股知識庫

本週的重點，相信全部都聚焦在週三（4月2日）的川普對等關稅公告日開始，在此之前，由於不清楚具體會實施哪些關稅，如今看來，台股市場已經用大跌來作回應，觀察今年3月大盤如今已經超過9.3%，從歷史跌幅來看，上次2022年6月正在經歷高升息與通膨暴漲的階段，那時的單月跌幅則達11.8%，顯示市場的恐慌程度甚至逼近於通膨與升息的雙重夾擊程度。

當然，這與反覆多變的川普態度有關，雖然他願意就關稅問題與其他國家達成協議，但首先要等他4月2日宣佈「對等關稅」。 他還重申了宣佈藥品關稅的計劃，且拒絕透露這些關稅的具體稅率，究竟接下來投資人該如何看待這個盤勢的變化？還能運用甚麼策略去對沖風險呢？今天一次看懂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花旗三劇本預設關稅方向

目前來說，市場分析師們的看法差異很大，有觀點認爲，4月首週會是川普關稅政策出臺的高峰”，但也有觀點認爲，川普政策的特點就是難以預測，未出現明確的利好信號前應保持謹慎。花旗銀行就針對 美國可能在4月2日實施的關稅政策，做出了三種情境預測：

情境一：僅宣布互惠關稅

若川普政府在4月2日僅宣布根據最惠國（MFN）簡單平均關稅差距，實施互惠關稅，這將是一個相對溫和的結果。根據野村證券的調查，大約有25.5%的受訪者認為這種情況最有可能發生，印度、泰國與印尼等國家可能會首當其衝。在這種情境下，市場反應可能較為溫和，美元指數（DXY）變動幅度有限。

情境二：互惠關稅加上增值稅（VAT）

若政策不僅包括互惠關稅，還加上增值稅，那將是更具攻擊性的舉措，可能引發市場避險情緒並推升美元走強。在這種情況下，德國的MFN關稅差距（加上19%增值稅）為20.4%，法國為21.1%，西班牙為21.8%。亞洲部分也面臨風險，日本為10.5%，印度為29.5%，泰國為13.0%。此情境可能會使美元指數在公布後立即上升50-100個基點，但美元兌日圓可能走弱（因避險買入日圓），全球股市可能下跌。亞洲地區的利率也可能下滑，其中印度與泰國可能下跌5-7個基點。

情境三：更具侵略性的關稅政策

除了互惠關稅與增值稅外，還可能包含行業性關稅。例如，川普過去曾宣布對進口整車課徵25%關稅（影響墨西哥、南韓、日本、加拿大、德國），也暗示可能對半導體晶片與藥品加徵關稅（南韓、新加坡影響最大）。此外，可能不再延長對墨西哥與加拿大汽車的25%關稅豁免，或對從委內瑞拉進口石油的國家實施額外關稅。這樣的情況可能引發市場最劇烈的反應，美元指數可能進一步走強，而美元兌日圓可能大幅下跌。

簡而言之，市場現在對於川普的關稅恐懼來到極度敏感的狀態，沒有人知道真正的劇本到底會如何，而再疊加上許多總經數據，就更讓市場情緒變得脆弱，也才導致我們現在看到的跌勢產生。

PCE不是重點　債券對沖風險為佳

▲▼川普關稅戰，債券 ETF 對沖風險佳 。（圖／公司提供）

▲資料來源：ZEROHedge

而投資人要注意，在衰退情緒面前，美債終究有他的避險與價值所在，尤其PCE數據在華爾街內部預期角度來看，基本上沒有偏差太多，那市場更會將重點放在密西根大學信心指數上，這也是為何我們看到PCE超預期，但市場根本不在乎的股跌債漲。

因為真正的跌因來自於上週五密西西根大學調查數據終值公布，也帶動美股的殺盤，消費者信心從57.9下降至57，一年期通膨預期上升到5%，儘管我們都知道密西根大學信心指數存在嚴重的政治偏差，但市場若選擇交易這份數據，那就要尊重他。

▲▼川普關稅戰，債券 ETF 對沖風險佳 。（圖／公司提供）

如今政治與關稅議題火熱，投資人就更應該小心謹慎，本周是每個月的超級就業數據週，非農就業報告與失業率都將來襲，若美國就業數據進一步走軟，加上關稅的真正落地，都可能再次衝擊市場情緒，並使得債券繼續大漲，投資人可以藉由降低槓桿與配置部分長天期國債來對沖衰退風險，留意全球股市變化，保持彈性最重要。


原文出處：川普關稅戰即將公布！3大預測方向　專家：這幾檔債券 ETF 對沖風險佳
延伸閱讀：
川普助攻軍工股！這檔「軍工 ETF」 漲幅18% 0050、QQQ都不是對手
世紀第一妖股回歸！無人機概念股 一次看

 

關鍵字： 川普關稅債券ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#大馬 #天然氣 管道 #爆炸 ！ 火焰 #蕈狀雲 衝天「降石頭雨」

推薦閱讀

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

老牌油廠福懋油（1225）未如期繳交財報面臨下市危機，今股價跳空跌停鎖死報30.7元，與歷年高點相比股價已崩跌超過8成；晚間重訊公告將自4／7起停止買賣。

2025-04-01 18:47
樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

電腦及周邊、通訊連接線股樺晟（3202）昨（31）日已先公告未依規定期限公告申報2024年財務報告，原因是因為會計師事務所來函終止委任，遭到證期會裁罰24萬元，並於下周一（7日）停止上櫃交易，該公司表示積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告之會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

2025-04-01 17:58
聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

根據《彭博》報導，知情人士透露，格羅方德正在尋求與聯電(2330)進行合併，希望打造一家更具彈性半導體製造商，但這一交易實現的可能性較低。聯電ADR盤前回吐，下跌4.76%。

2025-04-01 17:37
永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。

2025-04-01 15:39
00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

規模高達186.28億元的半年配ETF群益台ESG低碳50（00923）換股結果出爐，此次增刪各3檔，寶成（9904）等3檔遭剔除，新增持股中則有華城（1519）等3檔，預計明（2）日起生效。

2025-04-01 18:20
73萬股民淡定　00929再配0.05元

73萬股民淡定　00929再配0.05元

擁有73萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息評價，再配0.05元，與前次維持不變。

2025-04-01 16:05
輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）3月重挫16.54美元，創下2022年9月以來最慘單月跌幅，市場擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。

2025-04-01 14:40
美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美國總統川普上任後首發關稅戰即將在明（2）日正式公告上路，不過美系券商摩根士丹利（大摩）最新報告預測，包括汽車、服飾進口及鞋類3產業遇到大麻煩，共17家業者將受到衝擊，其中不乏通用汽車、福特等美系大廠。

2025-04-01 19:15
5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

財政部今（1）日公告，今年1-2月雲端發票百萬獎共開出30張，有5名車主因為加油幸運中獎，最低加油金額只有121元就抱走百萬。

2025-04-01 17:02
加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

統一發票114年1-2月期特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎中獎發票為11張，其中，一名幸運兒花1000元加油，就幸運獲得千萬獎金。

2025-04-01 16:35

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

老牌黃豆油大廠價崩8成再爆下市危機　4／7起停止買賣

財報變財爆！2檔下周起停止買賣　5家變更交易

台中最賺錢醫院撐盤　周邊房市置產與自住並存

真會喝！買飲料中200萬　獎落4縣市

美國經濟衰退無可避免？善用「442黃金比例」做好應對準備　聚焦多重資產

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366