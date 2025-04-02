台股收盤上漲18.05點　台積電跌2元至942

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開高走高，加權指數終場上漲18.05點，以21298.22點作收，漲幅0.08％，成交量2328.48億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲33.6點開出，指數開高走高，盤中最高達21390.52點，最低21235.99點，終場收在21298.22點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌2元來到942元，跌幅0.21％；鴻海（2317）上漲1.5元至153.5元；聯發科（2454）下跌25元至1435元；廣達（2382）下跌1元來到233元；長榮（2603）上漲0.5元至227元。
今天漲幅前5名個股為陞泰（8072）上漲2.9元，漲幅10％；隴華（2424）上漲6.8元，漲幅9.94％；江申（1525）上漲6元，漲幅9.85％；川飛（1516）上漲1.4元，漲幅9.76％；嘉基（6715）上漲11.5元，漲幅9.13％。
跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌4.1元，跌幅9.89％；新建（2516）下跌1.4元，跌幅6.76％；聯發（1459）下跌0.85元，跌幅6.18％；誠研（3494）下跌1.15元，跌幅5.74％；波力-KY（8467）下跌9.5元，跌幅4.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|陞泰（8072）
|31.9
|▲2.9
|▲10.0％
|隴華（2424）
|75.2
|▲6.8
|▲9.94％
|江申（1525）
|66.9
|▲6.0
|▲9.85％
|川飛（1516）
|15.75
|▲1.4
|▲9.76％
|嘉基（6715）
|137.5
|▲11.5
|▲9.13％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中福（1435）
|37.35
|▼4.1
|▼9.89％
|新建（2516）
|19.3
|▼1.4
|▼6.76％
|聯發（1459）
|12.9
|▼0.85
|▼6.18％
|誠研（3494）
|18.9
|▼1.15
|▼5.74％
|波力-KY（8467）
|183.0
|▼9.5
|▼4.94％
資料來源：證交所
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