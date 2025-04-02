台股收盤上漲18.05點　台積電跌2元至942

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（2日）開高走高，加權指數終場上漲18.05點，以21298.22點作收，漲幅0.08％，成交量2328.48億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲33.6點開出，指數開高走高，盤中最高達21390.52點，最低21235.99點，終場收在21298.22點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌2元來到942元，跌幅0.21％；鴻海（2317）上漲1.5元至153.5元；聯發科（2454）下跌25元至1435元；廣達（2382）下跌1元來到233元；長榮（2603）上漲0.5元至227元。

今天漲幅前5名個股為陞泰（8072）上漲2.9元，漲幅10％；隴華（2424）上漲6.8元，漲幅9.94％；江申（1525）上漲6元，漲幅9.85％；川飛（1516）上漲1.4元，漲幅9.76％；嘉基（6715）上漲11.5元，漲幅9.13％。

跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌4.1元，跌幅9.89％；新建（2516）下跌1.4元，跌幅6.76％；聯發（1459）下跌0.85元，跌幅6.18％；誠研（3494）下跌1.15元，跌幅5.74％；波力-KY（8467）下跌9.5元，跌幅4.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 陞泰（8072） 31.9 ▲2.9 ▲10.0％ 隴華（2424） 75.2 ▲6.8 ▲9.94％ 江申（1525） 66.9 ▲6.0 ▲9.85％ 川飛（1516） 15.75 ▲1.4 ▲9.76％ 嘉基（6715） 137.5 ▲11.5 ▲9.13％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中福（1435） 37.35 ▼4.1 ▼9.89％ 新建（2516） 19.3 ▼1.4 ▼6.76％ 聯發（1459） 12.9 ▼0.85 ▼6.18％ 誠研（3494） 18.9 ▼1.15 ▼5.74％ 波力-KY（8467） 183.0 ▼9.5 ▼4.94％

資料來源：證交所