妖股分割完慘淪拖油瓶？昔「這檔」千金股遭摜殺跌停

▲世紀* 一拆二十後光環不再，今成市場棄嬰。（圖／摘自世紀官網）

圖文／CTWANT

去年大漲912%、奪下第一妖股的無人機概念世紀*（5314），在今年保健業績看俏及無人機題材烘托下，31日換發新股恢復掛牌強勢回歸收高9%，昨（1）日續強大漲4%，今（2）日光環不再摜殺跌停，淪落軍工拖油瓶。

世紀今日開高走低，又因近期遭列為處置股，成市場棄嬰，出現分拆後的首根跌停，一路下跌7.9元，收報71.5元，一舉跌破分拆首日的參考價72.5元，千金股親民價神話告一段落。

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世紀日前經董事會決議通過進行1拆20的股權分割計畫，將股票面額由每股10元調整為0.5元，面額變更後之新股票3月31日進行上櫃買賣，重新掛牌的參考價以最後交易日3月19日的收盤價1450元的二十分之一為準，訂為72.5元。

受到分拆題材帶動，世紀在停牌前可謂是漲不停，從公布消息的3月10日起至停牌前一交易日止，波段漲幅達27.52％，就連恢復上櫃交易的首日，市場也很給面子的於盤中觸及漲停，儘管尾盤未能鎖住，但也順利收漲9.06％。

世紀目前主要營收來源為保健食品；另外，世紀也布局無人機技術，運用智能運算與自動化飛行技術拓展智慧應用場景，期望透過MIT製造無人機技術並鎖定美國消費市場，推出家庭娛樂機，為營運成長增添新柴火。

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