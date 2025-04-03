海外突發疾病理賠這三項占大宗　國外旅綜險保平安

▲兆豐產險建議，海外旅遊投保旅綜險打造保障防護網。（圖／兆豐產險提供）

記者巫彩蓮／台北報導

春季氣候多變是流行性型感冒好發的季節，根據兆豐保險統計，2024年國外旅行綜合保險(下稱：國外旅綜險)的海外突發疾病前三大理賠項目分別為：流行性型感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患，為避免海外就醫傷荷包，兆豐保險呼籲，出發前記得投保國外旅綜險，為自己建構完整的保障防護網。

出國旅遊如果碰上身體不適需要就醫，除了人生地不熟增加就醫難度外，國外所費不貲的醫療費用也是一個負擔，雖然全民健康保險可提供海外就醫自墊費用核退制度，但僅限於「不可預期且必須立刻就醫查明原因」的緊急傷病才能申請，換言之如果是感冒就醫，可能無法申請健保核退。

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兆豐國外旅行綜合保險承保項目涵蓋海外突發疾病醫療健康保險，其中海外突發疾病住院醫療保險金最高可達150萬元，門診醫療保險金最高15,000元、急診醫療保險金最高15,000元；另外，如果旅途中因意外受傷而需就醫，實支實付傷害醫療保險金理賠最高可達150萬元。

兆豐保險表示，投保兆豐國外旅行綜合保險，除了可享有海外突發疾病、傷害醫療、身故失能等保障，當保戶在國外因身體不適需要醫療協助時，也可撥打保單上提供的SOS緊急救援服務專線，在完成相關資料確認後國際SOS會針對保戶需求提供醫療相關服務，包含：旅遊保健電話諮詢服務、醫療服務機構推薦、安排住院、醫療轉送、醫療翻譯、代轉醫療費用、緊急轉送回國等。

