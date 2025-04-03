川普揮刀課32％重稅　工商協進會緊急建議：力爭降低關稅

▲台灣商品出口到美國要多被課徵32%關稅。（圖／CTWANT）

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美國總統川普在台灣時間3日凌晨4點，宣布各國對等關稅，台灣高達32%，遠超預期，將對台灣出口導向的經濟帶來挑戰。工商協進會向政府提出緊急建議，盼盡快開展其他國家的自由貿易協定。

總統賴清德昨天表示，行政團隊已針對各種可能稅率與措施並模擬不同情境，推估可能的衝擊與影響，並整備全面的因應方案。行政院長卓榮泰表示，待美國結論出爐後，一早就會拍板詳細政策，並適時對外說明。不過到中午11點前，政府還未公開談話。

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工商協進會表示，建議立即啟動危機應變，評估關稅對台灣整體產業的衝擊。並強化對美溝通，力爭降低關稅，強調台灣在全球供應鏈的重要性。

並擴大對美採購與投資，像是美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與稅負優惠。

積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定。並加速產業升級、分散市場風險，加強國際合作，開拓新興市場，洽簽自由貿易協定（FTA）。

因東南亞地區也承受高關稅影響，可能對許多台商產生間接衝擊，建議政府與企業及早因應。

工商協進會表示，希望政府提供稅務、融資等援助，確保國內經濟具備足夠的韌性，以應對外部衝擊。

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