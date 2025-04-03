關稅大刀誰扛得住？專家點出2大投資方向：這3大產業受惠

▲川普關稅政策拍板，專家指出，出貨美國很低甚至沒有出貨美國的廠商影響小，如宏碁和華碩。

圖文／鏡週刊

關稅戰即將引爆，全球貿易市場可能重組，連鎖效應恐出現抵制美製品的現象，專家指出，台股難以避免關稅衝擊，但能選擇此波關稅戰受惠產業、避開受害產業。

「川普蠻幹，這樣做看起來很風光，但市場會不會出現對美製商品開始抵制的現象，是觀察一大重點，後續漣漪衝擊最大的仍然是美國。」宏遠投顧副總經理陳國清分析，關稅大刀落下恐將使全球貿易量走低，「關稅提高導致商品價格上漲、消費需求降低，最後結果會是不利商品進出美國或美國對外銷售。」

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他說，他國為了降低關稅加徵衝擊會調整或聯盟，使非美之間的貿易量增加，降低美製品銷售，「市場會另尋其他替代品或是反對美拉高關稅，對美製品的消費需求降低，將是造成美國公司股價大跌的主要原因。」陳國清認為，連鎖效應將導致全球國家合作、甚至孤立美國的情境。

適逢清明連假，台股雖然躲過一劫，但仍難以避免關稅戰衝擊，陳國清就指出，此時應尋找衝擊相對較小或是因關稅戰受惠的族群產業。

他分析，接下來有2大投資策略方向：1.找出貨美國很低甚至幾乎沒有出貨美國，且直接跟美企競爭的台灣廠商；2.幾乎沒有出貨美國，且其代工客戶是跟美企在非美國競爭的台灣廠商。

例如：資訊產品的宏碁、華碩、聯發科、瑞昱等；代工愛迪達、Puma及非美企產品的他國潮牌公司比重越高者。另外，台灣隱形眼鏡公司出貨地區，主要以日本、中國、歐洲為主，其中晶碩、望隼都未出貨到美國，影響為零。



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