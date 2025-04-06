血洗星期一？專家估台股崩盤2000點　新台幣下測33.5元保衛戰

▲美國宣布對等關稅，台股7日開盤恐受衝擊。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

美國宣布對等關稅，全球股市應聲下跌，台股7日開盤恐受衝擊。為穩定金融市場，行政院長卓榮泰5日再次召開會議，邀集中央銀行、金管會、財政部等報告金融措施。

美國總統川普宣布對全球課徵關稅，中國也祭出相同稅率回應，美國股市再度暴跌，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。行政院長卓榮泰表示，希望經過美國股市震盪以及對外說明，台股在下週一能有所掌控，「但也要有心理準備面對一場震撼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

證券分析師翁偉捷預估，台北股市7日免不了千點以上的跌幅，國安基金只能夠穩住台北股市的跌勢，長期要看關稅課徵之後，怎麼去幫助國內中小企業。

財經作家狄驤指出，按照目前富台指的跌幅，跌幅再沒收斂，台股開盤保守估計跌1800點，若再加上斷頭賣壓，崩跌2000點也不需意外。

匯銀主管預估，如果台股狂殺逾千點，匯率可能出現失序波動，不排除新台幣匯率近日內將探測33.4元，甚至33.5元，面臨強大貶值壓力。

延伸閱讀

▸ 31歲男任職國營企業「年薪百萬」 遭女友爸嫌棄不上進想分手

▸ 排隊太難買！男子偷「機車上春捲」失主報警 在他家供桌上發現

▸ 原始連結