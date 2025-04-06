川普下啥棋？大俠武林曝「逼降息拚牛市」劇本：邏輯是成立的

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國「對等關稅」政策影響全球股市，投資達人大俠武林表示，看到網上有人點評川普兩句話，「川普正在下很大的一盤棋」、「目的是逼美聯儲（Fed）降息，讓牛市爆發」，他就針對這番話深入解析，認為不無可能，甚至指出川普過去就有類似作為，「這個邏輯是成立的」。

首先，大俠武林指出，「川普的行動確實常帶有戰略布局特性」，這並非空穴來風。早在他2016年當總統時，就常常對美聯儲開炮，公開批評加息政策傷害股市與經濟。他指出，「川普想要透過政策壓力影響Fed政策方向，這種行為是有前科的。」

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接著，大俠武林分析「川普透過『打擊』來施壓Fed降息」的可能性，他引述網友的說法，認為川普這盤棋可能這樣下：「1. 利用高關稅、經濟壓力、製造短期市場不安；2. 讓經濟數據變差，例如消費下滑、製造業降溫；3. 迫使Fed降息救市。」

他強調，「這個邏輯是成立的，因為Fed是雙目標制（控制通膨＋維持就業），一旦經濟下滑，Fed會面臨壓力不得不降息。」至於若真的如願逼Fed降息，會不會迎來狂暴牛市？大俠武林則說，「理論上，降息 = 資金成本降低 = 股票市場資金充沛 = 有利股市上漲。」

大俠武林提醒，「如果是『經濟軟著陸降息』，股市會非常強勁；若是『經濟衰退降息』，股市一開始可能會先跌再漲，中間會有很大震盪。」最後，他補充，「降息可能打開牛市大門，但不一定是直線暴衝，一定要小心觀察。」

大俠武林也在留言中補充，進一步說明川普與聯準會之間的角力。他指出，川普曾多次公開批評聯準會的高利率政策，並藉由施壓手段試圖逼降息。而川普施行關稅政策，亦讓市場擔憂通膨上升與經濟減緩，引發股市波動，間接提高市場對降息的預期。

「聯準會主席鮑威爾則表明，會依據經濟數據來決定是否調整利率，並非完全受政治干預影響」，他提醒，雖然降息預期升溫，但投資者仍應密切關注政策變化與經濟指標，「做出明智的投資決策，才不會被牛市幻象誤導」。