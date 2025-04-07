台股上市櫃1800檔摔跌停　電信三雄、公股銀行率先抗震

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普宣布「對等關稅」，造成清明連假期間國際股市連番重挫，今（7）日台股大跌2086.02點，跌幅達9.8%，創下史上最大跌點跟跌幅，一口氣就摜破2萬點大關，盤面包含上市櫃股票多達1800檔打落跌停，電信三雄、公股大型股等成為相對抗跌穩盤族群。

電信三雄中華電信（2412）、遠傳（4904）、台灣大（3045），具官股行庫彰銀（2801）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880），以及台灣高鐵（2633）等有低點買盤進場點火，成為少數零星個股未亮燈跌停者。

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美國總統川普對台祭出高達32%的關稅，儘管總統賴清德出面表態赴美談判，爭取比照美加墨自貿協定 從「零關稅」談起，政府也祭3項穩定台股措施，惟殺盤賣壓傾巢而出，台股依然一片慘綠。

台新投顧建議，現階段操作策略上宜選反向ETF、高股息低波ETF、高息低波個股；至於台股類股選擇上，建議以高殖利率、相對低波動與內需型標的為優先，並點名6大產業符合類似條件，在產業上包括電信業、通路業（含便利商店與百貨）、水電瓦斯、餐飲（含食品、餐飲、飯店、觀光）、保全與其他利基型產業。

法人指出，電信股主要收益來自內銷市場的消費行動業務，受到川普的關稅政策影響有限，加上電信業本身具有穩定收益性質，消費需求偏向剛性。

