台股史上單日跌千點一表看　進場勝率100％

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

清明節連假期間川普關稅之亂果然讓台股早盤大跌逾兩千點，創下史上第一大單日盤中跌點紀錄。根據群益投信統計資料顯示，台股過去有4次單日大跌近千點以上，後市表現來看平均後10日、後20日、後60日上漲機率都很高，平均漲幅也都是正報酬，分別為6.93%、7.56%、10.45%，整體態勢趨穩向上，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，正所謂「樂觀時不要太樂觀，悲觀時也不用太悲觀」。

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今（7）日台股重挫2千多點，摜破2萬點大關，大盤在2024年8月5日曾單日創下史上最大跌點1807.21點，不過之後表現都逐漸趨穩，上漲機率高，過去也有4次單日跌近千點以上，不過後市來看平均表現也都是趨穩向上，可見急跌就是中長線佈局時機點浮現，市場法人表示，大盤目前高檔震盪投資難度高、風險機會並存，台股現階段令投資人很難捉摸，個股大跌大漲波動大，建議可以選擇持股相對分散降低波動度的台股基金或台股高息ETF逢低分批介入。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，台股指數已跌破所有均線，並跌破20000點關卡；對台股而言，短期來說，市場動盪一定跑不掉，中長期來說，對美有釋出善意的廠商可能將會是首先受惠廠商，周邊供應鏈方面則有待觀察。預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，高殖利率個股，可提前佈局4-5月除權息行情，整體而言，指數修正可把握中長線逢低分批布局投資契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本，存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

