國安基金進場前夕　八大官股集中火力買超台積電36.7億元

▲台積電連日走跌，八大官股行庫在國安基金護盤前已先送暖。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國安基金今（8）日宣布將挾5000億元銀彈進場，財政部所屬泛公股行庫今日反手買超上市櫃公司64.46億元，其中逾36.7億集中火力加碼權值股王台積電（2330），致使台積電成為八大官股買超冠軍。

台積電已連續3個交易日獲八大官股送暖，其中4月2日美國總統川普宣布對台課徵32％關稅前夕買超金額3.24億元，4月7日台積電跌停鎖死一價到底，但八大官股仍買超金額2.01億元，台積電今日以下跌32元或3.77%、每股816元作收，同時今日買超金額36.7億元為近3個交易日加碼最大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，4檔台股ETF成為八大行庫加碼第2至6名，以元大高股息（0056）敲進2.81萬張、金額8.52億元最多，元大台灣50（0050）買超4144張、金額6.37億元居次、國泰永續高股息（00878）買超1.89萬張、金額3.54億元、元大台灣50正2（00631L）買超2005張、金額達2.82億元排第5。

第6到10名則分別是群益台灣精選高息（00929）買超1.43萬張、金額2.82億元、中信金（2891）7783張買超2.78億元、富邦台50（006208）買3066張或2.76億元、元大高息低波（00713）買4560張或2.18億元。

八大行庫對上市公司買超金額第10名為凱基金（2883）共1.33萬張，金額為2.01億元；有趣的是，凱基金今日正好是外資倒貨逾10萬張、賣超最大的個股，與外資對作明顯。



►相關新聞

國安基金第9度進場！ 創台股指數最高護盤紀錄