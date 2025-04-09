快訊／台股血洗1040點回測17400　台積電殺紅眼摜至785元

▲台股大跌。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／台北報導
受到美國總統川普對台課徵32％關稅、宣稱台積電（2330）補助不合理等多項利空消息衝擊，台積電今（9）日盤中摜破790元大關，狂殺31元來到785元，跌逾4%，指數在12點12分血洗千點，回測17400點關卡。
至中午12點14分，大盤最低來到17419.72點，跌1040.23點，失守萬八，國安基金護盤持續拉鋸。
▲台股大跌。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／台北報導
受到美國總統川普對台課徵32％關稅、宣稱台積電（2330）補助不合理等多項利空消息衝擊，台積電今（9）日盤中摜破790元大關，狂殺31元來到785元，跌逾4%，指數在12點12分血洗千點，回測17400點關卡。
至中午12點14分，大盤最低來到17419.72點，跌1040.23點，失守萬八，國安基金護盤持續拉鋸。
關鍵字： 台股 ﹑ 台積電 ﹑ 股市 ﹑ 美中貿易戰 ﹑ 股價
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國安基金今（9）日挾5000億銀彈奉命護盤，台積電（2330）盤中多空激戰，開盤2小時賣壓噴出，800元大關逾2800張買單陣壓力求不要破防，不過難敵空方氣勢，上午11點17分來到797元，下跌19元或2.33％。
2025-04-09 11:19
台股近期跟隨美股重挫、融資餘額大減，昨（8）日上市櫃融資銳減379.53億元，減肥程度，罕見創下歷史新高，根據《彭博》統計，先前台股歷史前五大融資單日減額從140至182億元間，若在融資大減逾140億元時進場投資加權指數，後一個月及後三個月的上漲機率高達八成，漲幅最高分別達到13.27%及16.52%。
2025-04-09 11:25
鴻海（2317）股價自3月27日160元，一路急殺到昨（8）日125元跌停價位，成交量高達30萬張多，創下2024年3月14日以來新低，平均跌幅達21.8%，觸發融資停損賣壓，今（9）日以119元開出，低檔承接買盤進場，10點左右，成交量已經逼近15萬張。
2025-04-09 10:16
國安基金今（9）日正式啟動第9次護盤，5000億銀彈上膛首重權值股王台積電（2330）穩盤，法人指出，台積電市值佔大盤比重高達35.68％，換算下來漲跌1元影響大盤指數8.02點，拉1元大盤可以挺8點，操作「很划算」。
2025-04-09 10:51
川普祭出對等關稅將於9日生效，經濟部長郭智輝強調，政府有整體規劃，經濟部負責收集訊息、反映狀況，並成立「馬上辦中心」，給予需要的企業協助，且政府也將與美方談判，若談判順利，880億元補助可滿足需求，若不順利則會加大金額；國發會主委劉鏡清也透露，當初設想最高版本是35％關稅，都有相關應變措施。
2025-04-09 10:45
受到美國總統川普的關稅計畫重創，蘋果股價在短短4天內暴跌23%，市值降至2.59兆美元，市值王寶座再度讓位給微軟。微軟市值則以2.64兆美元重奪市值王。
2025-04-09 10:20
近期傳出聯電（2303）將與全球第5大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）合併，且經濟部長郭智輝5月率團赴美，見證雙方簽署MOU。對此，郭智輝今（9）日回應，大家都很關心這件事，但整個行政措施是動態的，因此他5月是否會到美國，這個命題還不存在。
2025-04-09 09:59
行政院4日召開關稅記者會，相關部會首長輪流報告應對方案，不過經濟部是由次長何晉滄報告，部長郭智輝坐整場未發言，遭疑是被下了「封口令」，對此，郭智輝今（9）日以棒球妙喻，表示跟次長是分工合作，次長報告、他回答記者提問，但記者提問正副院長都答了、沒有輪到他來回答，「我沒上去代表我沒用嗎？我是要回答問題，結果沒有人問我問題。」
2025-04-09 10:38
國安基金今（9）日正式挾5000億銀彈奉命護盤，官方持續為穩定市場添柴火。證交所在盤前、上午8點21分公告，針對近期美國關稅政策引發的全球資本市場波動，證交所已於4月8日通知上市公司得善用各項可行機制，例如可視資金狀況與維護股東價值等因素，適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益，並強化投資人對公司長期發展的支持。
2025-04-09 08:52
台北市長蔣萬安今本周一(7日)針對美國對等關稅問題，與業者商討因應對策，有一家珍珠奶茶大廠代表哭訴有4、5個貨櫃正在運往美國途中，不知道該怎麼辦？經國輪公司美國公司高階請報關行確認，根據最新公布的關稅表，中國商品的34%與台灣的32%…對等關稅，只要是4月9日之前裝船，並在5月27日之前運抵美國，不用繳交這項額外關稅。
2025-04-09 07:00
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