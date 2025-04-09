467家上市公司公布3月營收總計1.84兆　年增率31.74%

▲證交所。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所表示，截至今（9）日下午3時30分，已有467家上市公司完成3月營收公告，占整體上市公司數約四成。根據統計，3月份單月營收合計1兆8,436億元，較去年同期成長31.74%，較2月份成長15.18%，2025年第一季營收為4兆9,970億元，年增幅為27.69%。

在已公告的公司中，可觀察到來自半導體、電子零組件、電腦及週邊設備、網路通訊設備等產業的龍頭企業，包括聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、國巨（2327）、智邦（2345）、華碩（2357）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、研華（2395）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、聯詠（3034）、欣興（3037）、緯創（3231）、緯穎（6669）等公司，已陸續完成營收揭露。這些企業所屬產業面對全球經濟環境變化，仍展現出一定的營運韌性與市場調適能力，反映臺灣企業在面對多變的局勢中，仍維持基本營運動能的能力。

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證交所指出，雖然當前國際政經局勢與主要經濟體貿易政策變化，包括新關稅措施等，對部分產業帶來不確定性，惟截至目前已公告之營收資料顯示，部分企業仍具備彈性調整策略與穩定供應的能力，未來將持續關注整體產業鏈發展與財務資訊公告進度，並透過資訊揭露平台即時提供市場資訊，協助投資人掌握企業營運狀況。

