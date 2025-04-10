台股噴漲！反指標女神「買這1檔」卻慘吞跌停：歡迎大家投香油錢

▲巴逆逆昨天才下單元大台灣50反1。（圖／翻攝自FB吃土鋁繩-巴逆逆）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普對等關稅延緩90天實施，台指期今（10）日開盤飆漲停，台股9點開盤接續表演，大漲逾9.3%、盤中漲逾1620點，被網友認證的「反指標女神」巴逆逆則崩潰表示，昨天中午買元大台灣50反1（00632R），結果今天卻跌停，無奈嘆「只有我受傷的世界」。

巴逆逆在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」發文，今天台股全線漲瘋了，但她昨天才下單買元大台灣50反1（00632R）卻慘吞跌停，「只有我受傷的世界，煩喔，995（救救我）」，還求網友斗內「香油錢」幫助。

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貼文曝光，一票人留言朝聖，「我獨自受傷嗎，感謝女繩救市」、「謝謝你，你救了全世界，諾貝爾和平獎應該頒給你」、「抖內起來，菩薩必須供養起來」、「謝謝女神保佑，我也沒去拜過什麼金山財神廟，我拜妳就好，功德無量」、「還好你昨天說了關鍵的話」、「朝聖一下，真的很準」。

巴逆逆昨（9日）下午才發文「這波可能要把個股類全部停損了⋯」，沒想到川普突然宣布暫停對75國徵收關稅90天，讓美股直接收紅近3000點，台指期夜盤也直接漲停。巴逆逆也再度發文「哎，不是！」

台股今日在台積電（2330）、鴻海（2317）等多檔個股漲停慶祝下，指數飆漲逾1622點，漲幅9.33%，創台股史上最大盤中漲點、漲幅，上市公司660家漲停，上櫃則有逾230家亮燈慶祝。

不過有4檔ETF臉綠摜至跌停，反向ETF元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、富邦臺灣加權反1（00676R）與群益台灣加權反1（00686R）今日開盤即摜跌停，其中以00632R委賣張數超過9萬張最驚人，00664R也有逾4萬張委賣難以消化。