配息大方獲利可期　達人押營建股翻倍賺曝手中2檔持股

▲營建股配息大方、獲利可預期，被邏輯投資視為定存成長配置。

圖文／鏡週刊

臉書版主「邏輯投資」專研營建股，去年碰上營建股股價大爆發，賺進150％的報酬；他會追蹤好建商的獲利模式，在股價相對低檔時買進，而配息大方、獲利可期，則是他鍾愛營建股的原因。

「有的公司適合長期持有、有的能波段操作，互補搭配可力求攻守兼備，我不走短線，持股至少半年以上。」臉書版主「邏輯投資」最愛尋找被市場低估、和產業週期在谷底準備反轉的價值成長股，靠著這套心法，創造出年平均報酬率約30％的好成績。

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他把資金分成兩大塊：定存成長股和波段成長股，持股組合約5到10檔，「市場變化無所不在，要是ALL IN，突然來個黑天鵝，壓力值會爆表，所以分散持股，投資路會走得更有信心。」

雖專找市場冷門股，但去年營建股股價大爆發，讓他賺進一大桶金。邏輯投資說，2023上半年營建股股價在相對低檔，但好建商推出大型預售建案，要是未來3到5年順利完工，交屋後將帶來大筆利潤貢獻，有機會帶動股價上漲。

「建商品牌、建案地段和銷售量等都是判斷指標，學會去評估這些房子好不好賣、並且研究建商的獲利模式，就能掌握買點，我會從實價登錄追蹤預售屋銷售率，只要超過5成且持續穩定成交，就可合理判斷未來有較高機率順利完銷。」

舉例來說，他曾推估新美齊的板橋建案「劃世代」能貢獻EPS（每股盈餘）達8元之多，總銷150億元可帶給當時股本僅26億元的公司大筆獲利，因而在2022年底至2023年3月間、股價淨值比小於1.5倍時進場布局。

營建股配息大方、獲利可預期，且法人關注度較低、市場不太追價，所以一直是邏輯投資長期配置的定存成長股，「但我真的沒想到去年營建股突然就爆發了！」

2023年8月，財政部新青安政策注入房市利多，帶動營建股族群迎來多年不見的股價爆發潮，他坦言和原先設想的劇本不一樣，順勢在新美齊股價30至35元間分批獲利了結，賺進約200萬元、報酬率高達150%。

去年下半年「金龍打房」衝擊營建股，邏輯投資不擔心，反倒認為股價漲高的風險被去化，能伺機買進一些優質股，「這2年建商獲利不錯，股息要是提高，殖利率也不會太差。」他說，只要建商選地眼光精準、購地成本合理、銷售佳，長期投資不是問題，並透露目前手上的持股有達麗及長虹。



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